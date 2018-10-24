النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النصر لمصالحة جماهيره.. والاتفاق للهروب من قاع الترتيب

في ختام الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تُختتم مساء اليوم الأحد منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد، يجمع النصر مع ضيفه الاتفاق على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض.

يسعى النصر (السادس - 12 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان) لمصالحة جماهيره عبر بوابة الاتفاق بعد الخروج من سباق دوري أبطال آسيا 2021.

ويعول الأصفر كثيرًا على "البرازيلي" تاليسكا، إلى جانب "المغربي" حمدالله، في حسم المواجهة وسط حضور جماهيري كبير متوقع بعد أن مُنحت الجماهير تذاكر الحضور مجانًا.

وفي المقابل يأمل المدير الفني للاتفاق (المركز الـ15- 7 نقاط)، "الصربي" فلادان، بتسجيل بداية إيجابية مع فريقه، وخطف النقاط الثلاث (حل خلفًا للمدرب الوطني خالد العطوي)؛ وذلك من أجل الابتعاد عن دائرة الخطر. ولعل عودة اللاعب سنوسي هوساوي بعد تماثله للشفاء من الإصابة تدعم أوراقه في هذا اللقاء.

النصر الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
النصر لمصالحة جماهيره.. والاتفاق للهروب من قاع الترتيب
سبق

تُختتم مساء اليوم الأحد منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد، يجمع النصر مع ضيفه الاتفاق على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض.

يسعى النصر (السادس - 12 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان) لمصالحة جماهيره عبر بوابة الاتفاق بعد الخروج من سباق دوري أبطال آسيا 2021.

ويعول الأصفر كثيرًا على "البرازيلي" تاليسكا، إلى جانب "المغربي" حمدالله، في حسم المواجهة وسط حضور جماهيري كبير متوقع بعد أن مُنحت الجماهير تذاكر الحضور مجانًا.

وفي المقابل يأمل المدير الفني للاتفاق (المركز الـ15- 7 نقاط)، "الصربي" فلادان، بتسجيل بداية إيجابية مع فريقه، وخطف النقاط الثلاث (حل خلفًا للمدرب الوطني خالد العطوي)؛ وذلك من أجل الابتعاد عن دائرة الخطر. ولعل عودة اللاعب سنوسي هوساوي بعد تماثله للشفاء من الإصابة تدعم أوراقه في هذا اللقاء.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
12:24 AM

النصر لمصالحة جماهيره.. والاتفاق للهروب من قاع الترتيب

في ختام الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
6
1,599

تُختتم مساء اليوم الأحد منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد، يجمع النصر مع ضيفه الاتفاق على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض.

يسعى النصر (السادس - 12 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان) لمصالحة جماهيره عبر بوابة الاتفاق بعد الخروج من سباق دوري أبطال آسيا 2021.

ويعول الأصفر كثيرًا على "البرازيلي" تاليسكا، إلى جانب "المغربي" حمدالله، في حسم المواجهة وسط حضور جماهيري كبير متوقع بعد أن مُنحت الجماهير تذاكر الحضور مجانًا.

وفي المقابل يأمل المدير الفني للاتفاق (المركز الـ15- 7 نقاط)، "الصربي" فلادان، بتسجيل بداية إيجابية مع فريقه، وخطف النقاط الثلاث (حل خلفًا للمدرب الوطني خالد العطوي)؛ وذلك من أجل الابتعاد عن دائرة الخطر. ولعل عودة اللاعب سنوسي هوساوي بعد تماثله للشفاء من الإصابة تدعم أوراقه في هذا اللقاء.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,444
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,704
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,990
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,089

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة