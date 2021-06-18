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"الصحة": ارتفاع ملحوظ في الحالات النشطة وتسجيل 15 حالة وفاة جديد

إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7650.. إجراء 86695 فحصًا مخبريًا

قالت "الصحة" إنها لاتزال ترصد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية في عدد الحالات النشطة، وأوصت الجميع بأخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته، بإذن الله، لافتةً أن "اللقاحات" وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية، بإذن الله.

وفي السياق نفسه، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1236) حالة مؤكّدة وتعافي (1050) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11050) حالة؛ منها (1496) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (471959) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (453259) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تمّ تسجيل عدد (15)حالة وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7650) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تمّ إجراء (86695) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": ارتفاع ملحوظ في الحالات النشطة وتسجيل 15 حالة وفاة جديد
سبق

قالت "الصحة" إنها لاتزال ترصد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية في عدد الحالات النشطة، وأوصت الجميع بأخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته، بإذن الله، لافتةً أن "اللقاحات" وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية، بإذن الله.

وفي السياق نفسه، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1236) حالة مؤكّدة وتعافي (1050) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11050) حالة؛ منها (1496) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (471959) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (453259) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تمّ تسجيل عدد (15)حالة وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7650) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تمّ إجراء (86695) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
03:56 PM
اخر تعديل
18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
07:28 PM

"الصحة": ارتفاع ملحوظ في الحالات النشطة وتسجيل 15 حالة وفاة جديد

إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7650.. إجراء 86695 فحصًا مخبريًا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
3,090

قالت "الصحة" إنها لاتزال ترصد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية في عدد الحالات النشطة، وأوصت الجميع بأخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته، بإذن الله، لافتةً أن "اللقاحات" وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية، بإذن الله.

وفي السياق نفسه، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1236) حالة مؤكّدة وتعافي (1050) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11050) حالة؛ منها (1496) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (471959) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (453259) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تمّ تسجيل عدد (15)حالة وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7650) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تمّ إجراء (86695) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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