النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 531 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 389 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة العاصمة المقدسة تشرك موظفيها في الأعمال التطوعية خارج أوقات الدوام الرسمي

استقبال طلبات الراغبين في المشاركة حتى نهاية دوام يوم الأربعاء 1442/8/18هـ

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، مبادرةً بعنوان "دعم الرقابة على الإجراءات الاحترازية بالبلديات الفرعية"؛ إيماناً منها بأهمية نشر ثقافة التطوع في المجتمع من خلال المشاركات المجتمعية ورفع كفاءة الأعمال التطوعية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن المبادرة تهدف إلى إشراك الموظفين الإداريين والفنيين بأمانة العاصمة المقدسة في الأعمال الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية لمكافحة فيروس "كورونا" خارج أوقات الدوام الرسمي، ولمدة أسبوعين بواقع ثلاث ساعات ونصف يومياً.

وأشار إلى اعتماد المبادرة ضمن معايير المفاضلة في الترقية الوظيفية وفق الشروط والضوابط، لافتاً إلى استقبال طلبات موظفي الأمانة الراغبين في المشاركة بالأعمال الرقابية حتى نهاية دوام يوم الأربعاء 1442/8/18هـ. على الرابط التالي: https://2u.pw/5eJZt

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة العاصمة المقدسة تشرك موظفيها في الأعمال التطوعية خارج أوقات الدوام الرسمي
سبق

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، مبادرةً بعنوان "دعم الرقابة على الإجراءات الاحترازية بالبلديات الفرعية"؛ إيماناً منها بأهمية نشر ثقافة التطوع في المجتمع من خلال المشاركات المجتمعية ورفع كفاءة الأعمال التطوعية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن المبادرة تهدف إلى إشراك الموظفين الإداريين والفنيين بأمانة العاصمة المقدسة في الأعمال الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية لمكافحة فيروس "كورونا" خارج أوقات الدوام الرسمي، ولمدة أسبوعين بواقع ثلاث ساعات ونصف يومياً.

وأشار إلى اعتماد المبادرة ضمن معايير المفاضلة في الترقية الوظيفية وفق الشروط والضوابط، لافتاً إلى استقبال طلبات موظفي الأمانة الراغبين في المشاركة بالأعمال الرقابية حتى نهاية دوام يوم الأربعاء 1442/8/18هـ. على الرابط التالي: https://2u.pw/5eJZt

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
03:30 PM

أمانة العاصمة المقدسة تشرك موظفيها في الأعمال التطوعية خارج أوقات الدوام الرسمي

استقبال طلبات الراغبين في المشاركة حتى نهاية دوام يوم الأربعاء 1442/8/18هـ

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
261

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، مبادرةً بعنوان "دعم الرقابة على الإجراءات الاحترازية بالبلديات الفرعية"؛ إيماناً منها بأهمية نشر ثقافة التطوع في المجتمع من خلال المشاركات المجتمعية ورفع كفاءة الأعمال التطوعية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن المبادرة تهدف إلى إشراك الموظفين الإداريين والفنيين بأمانة العاصمة المقدسة في الأعمال الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية لمكافحة فيروس "كورونا" خارج أوقات الدوام الرسمي، ولمدة أسبوعين بواقع ثلاث ساعات ونصف يومياً.

وأشار إلى اعتماد المبادرة ضمن معايير المفاضلة في الترقية الوظيفية وفق الشروط والضوابط، لافتاً إلى استقبال طلبات موظفي الأمانة الراغبين في المشاركة بالأعمال الرقابية حتى نهاية دوام يوم الأربعاء 1442/8/18هـ. على الرابط التالي: https://2u.pw/5eJZt

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,592
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,636
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,662
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,875

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة