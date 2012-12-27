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الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرّمة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة؛ تشمل محافظات: جدة والكامل وبحرة ورابغ؛ الأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثانية عشرة مساءً.

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الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرّمة
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة؛ تشمل محافظات: جدة والكامل وبحرة ورابغ؛ الأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثانية عشرة مساءً.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
10:33 AM

الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرّمة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة؛ تشمل محافظات: جدة والكامل وبحرة ورابغ؛ الأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثانية عشرة مساءً.

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