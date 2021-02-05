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"التقاعد": نرفض بث المواد الإعلامية الساخرة والمسيئة للمتقاعدين السعوديين

أكدت أنها تابعت ما بثته قناة فضائية محلية من مغالطة وإساءة لمن خدموا الوطن

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد في بيان لها أنها تابعت ما بثته قناة فضائية محلية في إحدى فقرات برامجها، من مغالطة وإساءة، إذ تناولت حالة السعودي بعد تقاعده بصورة نمطية ساخرة ومسيئة، وبخيارات لا تعكس عموم الواقع ولا الدور الإيجابي الذي يضطلع به السعودي المتقاعد.


وأكدت المؤسسة في بيان لها نشرته اليوم الجمعة أنها تعتز بعملائها المتقاعدين من الخبرات الوطنية العظيمة، التي أسهمت عبر تاريخها الوظيفي في دفع عجلة التنمية والاقتصاد الوطني، وحملت على عاتقها خدمة الوطن عبر القطاعات المتعددة.


وأعربت "التقاعد" رفضها بث المواد الإعلامية التي قد تعمل على إثارة الكراهية بين المواطنين أو تمس بالاحترام اللائق لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن العظيم، مؤكدة اعتزازها بالقيام بواجبها الذي تمليه المسؤولية المجتمعية عبر العديد من الأنشطة الموجهة للمتقاعدين، ومنها برنامج "تقدير" الذي يعد إحدى المبادرات الوطنية المقدمة من المؤسسة تقديرا للمتقاعدين والمتقاعدات على ما بذلوه من عطاء في خدمة الوطن، إذ يقوم البرنامج على عقد شراكات مهمة مع العديد من شركاء النجاح لتقديم خدمات متنوعة للمتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين ضمن مسارات البرنامج.


وأكدت المؤسسة وباهتمام شديد أنها تتابع كافة ما يثار حول عملائها من المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين، حماية لمصالحهم وحاجاتهم ضمن حدود مسؤوليتها القانونية والاجتماعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التقاعد": نرفض بث المواد الإعلامية الساخرة والمسيئة للمتقاعدين السعوديين
سبق

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد في بيان لها أنها تابعت ما بثته قناة فضائية محلية في إحدى فقرات برامجها، من مغالطة وإساءة، إذ تناولت حالة السعودي بعد تقاعده بصورة نمطية ساخرة ومسيئة، وبخيارات لا تعكس عموم الواقع ولا الدور الإيجابي الذي يضطلع به السعودي المتقاعد.


وأكدت المؤسسة في بيان لها نشرته اليوم الجمعة أنها تعتز بعملائها المتقاعدين من الخبرات الوطنية العظيمة، التي أسهمت عبر تاريخها الوظيفي في دفع عجلة التنمية والاقتصاد الوطني، وحملت على عاتقها خدمة الوطن عبر القطاعات المتعددة.


وأعربت "التقاعد" رفضها بث المواد الإعلامية التي قد تعمل على إثارة الكراهية بين المواطنين أو تمس بالاحترام اللائق لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن العظيم، مؤكدة اعتزازها بالقيام بواجبها الذي تمليه المسؤولية المجتمعية عبر العديد من الأنشطة الموجهة للمتقاعدين، ومنها برنامج "تقدير" الذي يعد إحدى المبادرات الوطنية المقدمة من المؤسسة تقديرا للمتقاعدين والمتقاعدات على ما بذلوه من عطاء في خدمة الوطن، إذ يقوم البرنامج على عقد شراكات مهمة مع العديد من شركاء النجاح لتقديم خدمات متنوعة للمتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين ضمن مسارات البرنامج.


وأكدت المؤسسة وباهتمام شديد أنها تتابع كافة ما يثار حول عملائها من المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين، حماية لمصالحهم وحاجاتهم ضمن حدود مسؤوليتها القانونية والاجتماعية.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
07:11 PM

"التقاعد": نرفض بث المواد الإعلامية الساخرة والمسيئة للمتقاعدين السعوديين

أكدت أنها تابعت ما بثته قناة فضائية محلية من مغالطة وإساءة لمن خدموا الوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت المؤسسة العامة للتقاعد في بيان لها أنها تابعت ما بثته قناة فضائية محلية في إحدى فقرات برامجها، من مغالطة وإساءة، إذ تناولت حالة السعودي بعد تقاعده بصورة نمطية ساخرة ومسيئة، وبخيارات لا تعكس عموم الواقع ولا الدور الإيجابي الذي يضطلع به السعودي المتقاعد.


وأكدت المؤسسة في بيان لها نشرته اليوم الجمعة أنها تعتز بعملائها المتقاعدين من الخبرات الوطنية العظيمة، التي أسهمت عبر تاريخها الوظيفي في دفع عجلة التنمية والاقتصاد الوطني، وحملت على عاتقها خدمة الوطن عبر القطاعات المتعددة.


وأعربت "التقاعد" رفضها بث المواد الإعلامية التي قد تعمل على إثارة الكراهية بين المواطنين أو تمس بالاحترام اللائق لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن العظيم، مؤكدة اعتزازها بالقيام بواجبها الذي تمليه المسؤولية المجتمعية عبر العديد من الأنشطة الموجهة للمتقاعدين، ومنها برنامج "تقدير" الذي يعد إحدى المبادرات الوطنية المقدمة من المؤسسة تقديرا للمتقاعدين والمتقاعدات على ما بذلوه من عطاء في خدمة الوطن، إذ يقوم البرنامج على عقد شراكات مهمة مع العديد من شركاء النجاح لتقديم خدمات متنوعة للمتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين ضمن مسارات البرنامج.


وأكدت المؤسسة وباهتمام شديد أنها تتابع كافة ما يثار حول عملائها من المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين، حماية لمصالحهم وحاجاتهم ضمن حدود مسؤوليتها القانونية والاجتماعية.

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