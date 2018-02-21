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جدة.. مواطنون يقبضون على نشال حاول سرقة 120 ألف ريال داخل أحد البنوك

الشرطة تحفَّظت على الجاني تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص

تمكن مواطنون من القبض على مقيم من الجنسية الأردنية؛ أقدم على نشل حقيبة مقيم آخر، بداخلها 120 ألف ريال، وأطلق ساقيه للريح من داخل أحد البنوك بمحافظة جدة.

وفي التفاصيل، قالت مصادر لـ "سبق" إن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تلقت بلاغًا من موظف أحد البنوك السعودية، أفاد بحضور مقيم من الجنسية الهندية، يحمل حقيبة بداخلها 120 ألف ريال لإجراء عملية مالية، وكانت الحقيبة عليها شعار يخص جهة حكومية للجالية الهندية، وكان الوضع طبيعيًّا داخل البنك.

وأضافت المصادر بأنه أثناء ذلك قام شخص بشكل مفاجئ من الجنسية الأردنية بدون مقدمات بنشل الحقيبة، وكان بداخلها أكثر من 120 ألف ريال، وأطلق ساقه للريح. عندها استُنفر المواطنون بعد إطلاق الصرخات من المقيم، وطلبه النجدة، وعلى الفور تم اللحاق بالسارق، والقبض عليه قبل ابتعاده من الموقع بوقت وجيز.

وقدم المقيم الشكر والعرفان للمواطنين على مساهمتهم في استرداد المبلغ، والقبض على الجاني قبل هروبه. بعد ذلك تم الاتصال على الجهات الأمنية التي باشرت الموقع، وتم التحفظ على الجاني، وتسليمه إلى شرطة الشمالية تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

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جدة.. مواطنون يقبضون على نشال حاول سرقة 120 ألف ريال داخل أحد البنوك
سبق

تمكن مواطنون من القبض على مقيم من الجنسية الأردنية؛ أقدم على نشل حقيبة مقيم آخر، بداخلها 120 ألف ريال، وأطلق ساقيه للريح من داخل أحد البنوك بمحافظة جدة.

وفي التفاصيل، قالت مصادر لـ "سبق" إن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تلقت بلاغًا من موظف أحد البنوك السعودية، أفاد بحضور مقيم من الجنسية الهندية، يحمل حقيبة بداخلها 120 ألف ريال لإجراء عملية مالية، وكانت الحقيبة عليها شعار يخص جهة حكومية للجالية الهندية، وكان الوضع طبيعيًّا داخل البنك.

وأضافت المصادر بأنه أثناء ذلك قام شخص بشكل مفاجئ من الجنسية الأردنية بدون مقدمات بنشل الحقيبة، وكان بداخلها أكثر من 120 ألف ريال، وأطلق ساقه للريح. عندها استُنفر المواطنون بعد إطلاق الصرخات من المقيم، وطلبه النجدة، وعلى الفور تم اللحاق بالسارق، والقبض عليه قبل ابتعاده من الموقع بوقت وجيز.

وقدم المقيم الشكر والعرفان للمواطنين على مساهمتهم في استرداد المبلغ، والقبض على الجاني قبل هروبه. بعد ذلك تم الاتصال على الجهات الأمنية التي باشرت الموقع، وتم التحفظ على الجاني، وتسليمه إلى شرطة الشمالية تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
01:12 AM

جدة.. مواطنون يقبضون على نشال حاول سرقة 120 ألف ريال داخل أحد البنوك

الشرطة تحفَّظت على الجاني تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص

A A A
هادي العصيمي - جدة
24
26,461

تمكن مواطنون من القبض على مقيم من الجنسية الأردنية؛ أقدم على نشل حقيبة مقيم آخر، بداخلها 120 ألف ريال، وأطلق ساقيه للريح من داخل أحد البنوك بمحافظة جدة.

وفي التفاصيل، قالت مصادر لـ "سبق" إن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تلقت بلاغًا من موظف أحد البنوك السعودية، أفاد بحضور مقيم من الجنسية الهندية، يحمل حقيبة بداخلها 120 ألف ريال لإجراء عملية مالية، وكانت الحقيبة عليها شعار يخص جهة حكومية للجالية الهندية، وكان الوضع طبيعيًّا داخل البنك.

وأضافت المصادر بأنه أثناء ذلك قام شخص بشكل مفاجئ من الجنسية الأردنية بدون مقدمات بنشل الحقيبة، وكان بداخلها أكثر من 120 ألف ريال، وأطلق ساقه للريح. عندها استُنفر المواطنون بعد إطلاق الصرخات من المقيم، وطلبه النجدة، وعلى الفور تم اللحاق بالسارق، والقبض عليه قبل ابتعاده من الموقع بوقت وجيز.

وقدم المقيم الشكر والعرفان للمواطنين على مساهمتهم في استرداد المبلغ، والقبض على الجاني قبل هروبه. بعد ذلك تم الاتصال على الجهات الأمنية التي باشرت الموقع، وتم التحفظ على الجاني، وتسليمه إلى شرطة الشمالية تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

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