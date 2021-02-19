تنبيه لـ "المركز الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران

تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً بالرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بتشكُّل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.