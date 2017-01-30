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ضرب أبها بثلاثية.. الشباب يعتلي صدارة الدوري "مؤقتًا"

تَصَدّر "الشباب" ترتيب فِرَق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم "مؤقتًا" بعد أن كسب مضيفه أبها بنتيجة 3- 2، ضمن مباريات الجولة 16، اليوم السبت.

ورفع "الشباب" رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتًا، بفارق نقطتين عن الهلال؛ بينما تَوَقّف رصيد أبها عند النقطة 21 في المركز الثامن.

وافتتح "الشباب" النتيجة عن طريق إيجور، في الدقيقة 54، بعد استغلاله عرضية بانيجا.

وأضاف جوانكا الهدف الثاني للشباب، في الدقيقة 57، وسجل "أبها" هدفه الأول عن طريق سعد بقير، في الدقيقة 62.

وقبل أن يحقق أبها التعادل، عاد الشباب للتقدم من جديد عن طريق سيبا في الشباك، محرزًا الهدف الثالث في الدقيقة 69. ولم يستسلم أصحاب الأرض ليسجل صالح العمري الهدف الثاني لفريقه بعد تسديدة مباغتة وخادعة للحارس زيد البواردي، في الدقيقة 71.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضرب أبها بثلاثية.. الشباب يعتلي صدارة الدوري "مؤقتًا"
سبق

تَصَدّر "الشباب" ترتيب فِرَق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم "مؤقتًا" بعد أن كسب مضيفه أبها بنتيجة 3- 2، ضمن مباريات الجولة 16، اليوم السبت.

ورفع "الشباب" رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتًا، بفارق نقطتين عن الهلال؛ بينما تَوَقّف رصيد أبها عند النقطة 21 في المركز الثامن.

وافتتح "الشباب" النتيجة عن طريق إيجور، في الدقيقة 54، بعد استغلاله عرضية بانيجا.

وأضاف جوانكا الهدف الثاني للشباب، في الدقيقة 57، وسجل "أبها" هدفه الأول عن طريق سعد بقير، في الدقيقة 62.

وقبل أن يحقق أبها التعادل، عاد الشباب للتقدم من جديد عن طريق سيبا في الشباك، محرزًا الهدف الثالث في الدقيقة 69. ولم يستسلم أصحاب الأرض ليسجل صالح العمري الهدف الثاني لفريقه بعد تسديدة مباغتة وخادعة للحارس زيد البواردي، في الدقيقة 71.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
06:45 PM
اخر تعديل
30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
07:01 PM

ضرب أبها بثلاثية.. الشباب يعتلي صدارة الدوري "مؤقتًا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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تَصَدّر "الشباب" ترتيب فِرَق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم "مؤقتًا" بعد أن كسب مضيفه أبها بنتيجة 3- 2، ضمن مباريات الجولة 16، اليوم السبت.

ورفع "الشباب" رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتًا، بفارق نقطتين عن الهلال؛ بينما تَوَقّف رصيد أبها عند النقطة 21 في المركز الثامن.

وافتتح "الشباب" النتيجة عن طريق إيجور، في الدقيقة 54، بعد استغلاله عرضية بانيجا.

وأضاف جوانكا الهدف الثاني للشباب، في الدقيقة 57، وسجل "أبها" هدفه الأول عن طريق سعد بقير، في الدقيقة 62.

وقبل أن يحقق أبها التعادل، عاد الشباب للتقدم من جديد عن طريق سيبا في الشباك، محرزًا الهدف الثالث في الدقيقة 69. ولم يستسلم أصحاب الأرض ليسجل صالح العمري الهدف الثاني لفريقه بعد تسديدة مباغتة وخادعة للحارس زيد البواردي، في الدقيقة 71.

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