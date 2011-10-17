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"جوجل" تختبر خاصية التصفح المستمر عبر الهواتف المحمولة

ستظهر تدريجيًّا لكل المستخدمين لكنها الآن مقتصرة على البحث بالإنجليزية

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" الأمريكية تختبر حاليًا خاصية التصفح اللانهائي، عبر إصدار محرك البحث الأشهر على الهواتف المحمولة.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن جوجل تختبر حاليًا طرح ميزة "التمرير المستمر" في البحث عبر نظامها الأساسي للهواتف المحمولة.

ولفت التقرير إلى أن هذه الخاصية ستظهر تدريجيًّا لكل المستخدمين؛ لكنها في الوقت الحالي مقتصرة على البحث باللغة الإنجليزية، وسيتم تمديدها إلى باقي اللغات في وقت قريب.

وتختبر جوجل خاصيتها حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ووعدت بأن تضيف دولًا أخرى في القريب العاجل.

ولن يحتاج المستخدم لضغط الصفحات المتتالية عند بحثه عن أي شيء؛ فبمجرد التمرير لأسفل سينتقل مباشرة محرك بحث "جوجل" إلى الصفحة التالية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت جوجل في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تشكيل "فريق عمل للأمن السيبراني" رئيسًا لدعم الأمن والتحول الرقمي للحكومات والبنية التحتية الحيوية والمؤسسات والشركات الصغيرة، مع تزايد حوادث القرصنة بين الدول.

وقام فريق عمل الأمن السيبراني لجوجل بالفعل بصياغة إطار عمل للأمان والمرونة يقدم خارطة طريق لبرنامج إدارة أمان شامل.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"جوجل" تختبر خاصية التصفح المستمر عبر الهواتف المحمولة
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" الأمريكية تختبر حاليًا خاصية التصفح اللانهائي، عبر إصدار محرك البحث الأشهر على الهواتف المحمولة.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن جوجل تختبر حاليًا طرح ميزة "التمرير المستمر" في البحث عبر نظامها الأساسي للهواتف المحمولة.

ولفت التقرير إلى أن هذه الخاصية ستظهر تدريجيًّا لكل المستخدمين؛ لكنها في الوقت الحالي مقتصرة على البحث باللغة الإنجليزية، وسيتم تمديدها إلى باقي اللغات في وقت قريب.

وتختبر جوجل خاصيتها حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ووعدت بأن تضيف دولًا أخرى في القريب العاجل.

ولن يحتاج المستخدم لضغط الصفحات المتتالية عند بحثه عن أي شيء؛ فبمجرد التمرير لأسفل سينتقل مباشرة محرك بحث "جوجل" إلى الصفحة التالية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت جوجل في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تشكيل "فريق عمل للأمن السيبراني" رئيسًا لدعم الأمن والتحول الرقمي للحكومات والبنية التحتية الحيوية والمؤسسات والشركات الصغيرة، مع تزايد حوادث القرصنة بين الدول.

وقام فريق عمل الأمن السيبراني لجوجل بالفعل بصياغة إطار عمل للأمان والمرونة يقدم خارطة طريق لبرنامج إدارة أمان شامل.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
10:06 AM

"جوجل" تختبر خاصية التصفح المستمر عبر الهواتف المحمولة

ستظهر تدريجيًّا لكل المستخدمين لكنها الآن مقتصرة على البحث بالإنجليزية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" الأمريكية تختبر حاليًا خاصية التصفح اللانهائي، عبر إصدار محرك البحث الأشهر على الهواتف المحمولة.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن جوجل تختبر حاليًا طرح ميزة "التمرير المستمر" في البحث عبر نظامها الأساسي للهواتف المحمولة.

ولفت التقرير إلى أن هذه الخاصية ستظهر تدريجيًّا لكل المستخدمين؛ لكنها في الوقت الحالي مقتصرة على البحث باللغة الإنجليزية، وسيتم تمديدها إلى باقي اللغات في وقت قريب.

وتختبر جوجل خاصيتها حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ووعدت بأن تضيف دولًا أخرى في القريب العاجل.

ولن يحتاج المستخدم لضغط الصفحات المتتالية عند بحثه عن أي شيء؛ فبمجرد التمرير لأسفل سينتقل مباشرة محرك بحث "جوجل" إلى الصفحة التالية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت جوجل في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تشكيل "فريق عمل للأمن السيبراني" رئيسًا لدعم الأمن والتحول الرقمي للحكومات والبنية التحتية الحيوية والمؤسسات والشركات الصغيرة، مع تزايد حوادث القرصنة بين الدول.

وقام فريق عمل الأمن السيبراني لجوجل بالفعل بصياغة إطار عمل للأمان والمرونة يقدم خارطة طريق لبرنامج إدارة أمان شامل.

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