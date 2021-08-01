"بايدن" للمتخوفين من "دلتا": احصلوا على اللقاح

دعا إلى الإسراع في تلقيه

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم (الأحد)، الأمريكيين المتخوفين من سلالة "دلتا" المتحورة في الهند، إلى الإسراع في تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال "بايدن" في مقطع فيديو على "تويتر": "إذا كنت تخشى من سلالة كورونا الجديدة التي تحمل اسم دلتا، فإن الإجابة بسيطة: احصل على اللقاح".