النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بايدن" للمتخوفين من "دلتا": احصلوا على اللقاح

دعا إلى الإسراع في تلقيه

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم (الأحد)، الأمريكيين المتخوفين من سلالة "دلتا" المتحورة في الهند، إلى الإسراع في تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال "بايدن" في مقطع فيديو على "تويتر": "إذا كنت تخشى من سلالة كورونا الجديدة التي تحمل اسم دلتا، فإن الإجابة بسيطة: احصل على اللقاح".

الرئيسية/ محطات

اعلان
"بايدن" للمتخوفين من "دلتا": احصلوا على اللقاح
سبق

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم (الأحد)، الأمريكيين المتخوفين من سلالة "دلتا" المتحورة في الهند، إلى الإسراع في تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال "بايدن" في مقطع فيديو على "تويتر": "إذا كنت تخشى من سلالة كورونا الجديدة التي تحمل اسم دلتا، فإن الإجابة بسيطة: احصل على اللقاح".

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
09:50 PM

"بايدن" للمتخوفين من "دلتا": احصلوا على اللقاح

دعا إلى الإسراع في تلقيه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
774

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم (الأحد)، الأمريكيين المتخوفين من سلالة "دلتا" المتحورة في الهند، إلى الإسراع في تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال "بايدن" في مقطع فيديو على "تويتر": "إذا كنت تخشى من سلالة كورونا الجديدة التي تحمل اسم دلتا، فإن الإجابة بسيطة: احصل على اللقاح".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,321
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,224
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,540
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,086

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة