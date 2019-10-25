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شاهد بالفيديو.. سيول قرية "ملَح" بخليص لا مثيل لها منذ عقود

الأضرار اقتصرت على الممتلكات ولا إصابات في الأرواح

نقل لـ"سبق" موثق سيول قرية ملَح الواقعة شرق محافظة خليص؛ أحمد العجلاني، قوة السيول الجارفة التي تعرّضت لها القرية، إذ لم يشهد لها مثيل منذ ثلاثة عقود، مؤكدًا أن الأضرار اقتصرت فقط على الممتلكات، دون تسجيل أي إصابات في الأرواح، ولله الحمد.

وتفصيلاً؛ شهدت قرية ملَح الواقعة شرق محافظة خليص؛ عصر أمس الخميس، أمطارًا غزيرة، وسيولاً جارفة لم يشهد لها مثيل منذ ثلاثة عقود، بحسب السكان.

وقال أحمد العجلاني، موثق مقاطع السيول المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي: "صادف وجودي في قرية ملَح عصر أمس الخميس؛ هطول الأمطار وجريان السيول حيث قدِمت من محافظة جدة للتنزه، إذ كانت سيول جارفة لم تشهدها القرية بشهادة السكان منذ 30 عامًا".

وأضاف: "اقتصر فقط ضررها على الممتلكات من أشجار ومركبات، وتعرّض محطة وقود لا تعمل للانجراف، بينما لم تسجل أي إصابات في الأرواح، ولله الحمد".

وتابع: "كان اندفاع السيل قويًا جدًا، ومستغربًا من السكان الذين يقطنون القرية، نتيجة سحابة غزيرة تمركزت على القرية والقرى المجاورة".

سيول سيول قرية ملح خليص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد بالفيديو.. سيول قرية "ملَح" بخليص لا مثيل لها منذ عقود
سبق

نقل لـ"سبق" موثق سيول قرية ملَح الواقعة شرق محافظة خليص؛ أحمد العجلاني، قوة السيول الجارفة التي تعرّضت لها القرية، إذ لم يشهد لها مثيل منذ ثلاثة عقود، مؤكدًا أن الأضرار اقتصرت فقط على الممتلكات، دون تسجيل أي إصابات في الأرواح، ولله الحمد.

وتفصيلاً؛ شهدت قرية ملَح الواقعة شرق محافظة خليص؛ عصر أمس الخميس، أمطارًا غزيرة، وسيولاً جارفة لم يشهد لها مثيل منذ ثلاثة عقود، بحسب السكان.

وقال أحمد العجلاني، موثق مقاطع السيول المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي: "صادف وجودي في قرية ملَح عصر أمس الخميس؛ هطول الأمطار وجريان السيول حيث قدِمت من محافظة جدة للتنزه، إذ كانت سيول جارفة لم تشهدها القرية بشهادة السكان منذ 30 عامًا".

وأضاف: "اقتصر فقط ضررها على الممتلكات من أشجار ومركبات، وتعرّض محطة وقود لا تعمل للانجراف، بينما لم تسجل أي إصابات في الأرواح، ولله الحمد".

وتابع: "كان اندفاع السيل قويًا جدًا، ومستغربًا من السكان الذين يقطنون القرية، نتيجة سحابة غزيرة تمركزت على القرية والقرى المجاورة".

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
12:10 AM

شاهد بالفيديو.. سيول قرية "ملَح" بخليص لا مثيل لها منذ عقود

الأضرار اقتصرت على الممتلكات ولا إصابات في الأرواح

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نقل لـ"سبق" موثق سيول قرية ملَح الواقعة شرق محافظة خليص؛ أحمد العجلاني، قوة السيول الجارفة التي تعرّضت لها القرية، إذ لم يشهد لها مثيل منذ ثلاثة عقود، مؤكدًا أن الأضرار اقتصرت فقط على الممتلكات، دون تسجيل أي إصابات في الأرواح، ولله الحمد.

وتفصيلاً؛ شهدت قرية ملَح الواقعة شرق محافظة خليص؛ عصر أمس الخميس، أمطارًا غزيرة، وسيولاً جارفة لم يشهد لها مثيل منذ ثلاثة عقود، بحسب السكان.

وقال أحمد العجلاني، موثق مقاطع السيول المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي: "صادف وجودي في قرية ملَح عصر أمس الخميس؛ هطول الأمطار وجريان السيول حيث قدِمت من محافظة جدة للتنزه، إذ كانت سيول جارفة لم تشهدها القرية بشهادة السكان منذ 30 عامًا".

وأضاف: "اقتصر فقط ضررها على الممتلكات من أشجار ومركبات، وتعرّض محطة وقود لا تعمل للانجراف، بينما لم تسجل أي إصابات في الأرواح، ولله الحمد".

وتابع: "كان اندفاع السيل قويًا جدًا، ومستغربًا من السكان الذين يقطنون القرية، نتيجة سحابة غزيرة تمركزت على القرية والقرى المجاورة".

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