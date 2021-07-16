واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تدريباته الاعتيادية لليوم السابع على فترتين صباحية ومسائية، ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في مدينة ماريبا الإسبانية تأهباً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/2022 م. وانطلقت الحصة التدريبية الصباحية عند الساعة العاشرة صباحاً بتمارين تسخين وإحماء وتقوية عضلات تحت إشراف مدرب اللياقة ترافيزان في الصالة الرياضية بعد ذلك قسم شاموسكا اللاعبين لعدة مجموعات أدت تمارين فنية منوعة في وسط الملعب. وأكمـل الفريـق تحضيراته مساءً عند الساعة السادسة بتدريبات إحماء وتسخين تحت إشراف مدرب اللياقـة فلافيـو ترافيـزان، وأخضع المدرب اللاعبين لتدريبات شملت الجري بالكرة والتمرير من لمسة ولمستين والاستلام والتسليم بعد ذلك اختتم تدريباته بإجراء مناورة على ثلثي الملعب طبق من خلالها عدداً من الجمل التكتيكية. وتبقى للشباب ثلاث مباريات تجريبية في معسكره بمدينة ماريبا الإسبانية بعد أن فاز على فريق أوروبا من جبل طارق يوم الأربعاء الماضي (8-0)، حيث سيواجه فريق رايو فاليكانو الإسباني يوم الأربعاء القادم، ثم يلاقي فريق ريال بالومبيديكا الإسباني يوم 28 يوليو الجاري، قبل أن يختتم مبارياته الودية يوم الخميس 29 يوليو.

لليوم السابع.. "الشباب" يواصل تدريباته في معسكر "ماريبا" على فترتين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-16 واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تدريباته الاعتيادية لليوم السابع على فترتين صباحية ومسائية، ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في مدينة ماريبا الإسبانية تأهباً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/2022 م.



وانطلقت الحصة التدريبية الصباحية عند الساعة العاشرة صباحاً بتمارين تسخين وإحماء وتقوية عضلات تحت إشراف مدرب اللياقة ترافيزان في الصالة الرياضية بعد ذلك قسم شاموسكا اللاعبين لعدة مجموعات أدت تمارين فنية منوعة في وسط الملعب.



وأكمـل الفريـق تحضيراته مساءً عند الساعة السادسة بتدريبات إحماء وتسخين تحت إشراف مدرب اللياقـة فلافيـو ترافيـزان، وأخضع المدرب اللاعبين لتدريبات شملت الجري بالكرة والتمرير من لمسة ولمستين والاستلام والتسليم بعد ذلك اختتم تدريباته بإجراء مناورة على ثلثي الملعب طبق من خلالها عدداً من الجمل التكتيكية.



وتبقى للشباب ثلاث مباريات تجريبية في معسكره بمدينة ماريبا الإسبانية بعد أن فاز على فريق أوروبا من جبل طارق يوم الأربعاء الماضي (8-0)، حيث سيواجه فريق رايو فاليكانو الإسباني يوم الأربعاء القادم، ثم يلاقي فريق ريال بالومبيديكا الإسباني يوم 28 يوليو الجاري، قبل أن يختتم مبارياته الودية يوم الخميس 29 يوليو.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 10:20 PM

لليوم السابع.. "الشباب" يواصل تدريباته في معسكر "ماريبا" على فترتين تأهباً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد





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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تدريباته الاعتيادية لليوم السابع على فترتين صباحية ومسائية، ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في مدينة ماريبا الإسبانية تأهباً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/2022 م.



وانطلقت الحصة التدريبية الصباحية عند الساعة العاشرة صباحاً بتمارين تسخين وإحماء وتقوية عضلات تحت إشراف مدرب اللياقة ترافيزان في الصالة الرياضية بعد ذلك قسم شاموسكا اللاعبين لعدة مجموعات أدت تمارين فنية منوعة في وسط الملعب.



وأكمـل الفريـق تحضيراته مساءً عند الساعة السادسة بتدريبات إحماء وتسخين تحت إشراف مدرب اللياقـة فلافيـو ترافيـزان، وأخضع المدرب اللاعبين لتدريبات شملت الجري بالكرة والتمرير من لمسة ولمستين والاستلام والتسليم بعد ذلك اختتم تدريباته بإجراء مناورة على ثلثي الملعب طبق من خلالها عدداً من الجمل التكتيكية.



وتبقى للشباب ثلاث مباريات تجريبية في معسكره بمدينة ماريبا الإسبانية بعد أن فاز على فريق أوروبا من جبل طارق يوم الأربعاء الماضي (8-0)، حيث سيواجه فريق رايو فاليكانو الإسباني يوم الأربعاء القادم، ثم يلاقي فريق ريال بالومبيديكا الإسباني يوم 28 يوليو الجاري، قبل أن يختتم مبارياته الودية يوم الخميس 29 يوليو.