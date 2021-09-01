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صاعقة رعدية تُنهي حياة "يمني" في "عارضة جازان"

ضربته عقب أمطار تعرضت لها المنطقة

لقي وافد من الجنسية اليمنية في إحدى القرى جنوب غرب محافظة العارضة شرق منطقة جازان اليوم مصرعه بعد أن ضربته صاعقة رعدية عقب الأمطار التي تعرضت لها المنطقة.

وكانت الجهات المعنية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بالواقعة، وتمت المباشرة ونقل جثمان الوافد إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.

يُشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم تنبيهًا من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقُط البرد، وجريان السيول على محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، وصبيا، وضمد).

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر حتى المساء.

وتوقع الراصد "علي مشهور" أن الحالة المطرية الموسمية المعتادة خلال الثلث الأخير من شهر أغسطس 2021م ستتركز غزارتها على مناطق جنوب غرب ‫السعودية، بشكل أوسع خلال هذه الفترة على ‫جازان و‫عسير، وتليهما ‫الباحة و‫الطائف، وتشمل المرتفعات والتهم والسواحل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صاعقة رعدية تُنهي حياة "يمني" في "عارضة جازان"
سبق

لقي وافد من الجنسية اليمنية في إحدى القرى جنوب غرب محافظة العارضة شرق منطقة جازان اليوم مصرعه بعد أن ضربته صاعقة رعدية عقب الأمطار التي تعرضت لها المنطقة.

وكانت الجهات المعنية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بالواقعة، وتمت المباشرة ونقل جثمان الوافد إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.

يُشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم تنبيهًا من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقُط البرد، وجريان السيول على محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، وصبيا، وضمد).

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر حتى المساء.

وتوقع الراصد "علي مشهور" أن الحالة المطرية الموسمية المعتادة خلال الثلث الأخير من شهر أغسطس 2021م ستتركز غزارتها على مناطق جنوب غرب ‫السعودية، بشكل أوسع خلال هذه الفترة على ‫جازان و‫عسير، وتليهما ‫الباحة و‫الطائف، وتشمل المرتفعات والتهم والسواحل.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
10:35 PM

صاعقة رعدية تُنهي حياة "يمني" في "عارضة جازان"

ضربته عقب أمطار تعرضت لها المنطقة

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قاسم الخبراني - جازان
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5,032

لقي وافد من الجنسية اليمنية في إحدى القرى جنوب غرب محافظة العارضة شرق منطقة جازان اليوم مصرعه بعد أن ضربته صاعقة رعدية عقب الأمطار التي تعرضت لها المنطقة.

وكانت الجهات المعنية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بالواقعة، وتمت المباشرة ونقل جثمان الوافد إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.

يُشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم تنبيهًا من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقُط البرد، وجريان السيول على محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، وصبيا، وضمد).

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر حتى المساء.

وتوقع الراصد "علي مشهور" أن الحالة المطرية الموسمية المعتادة خلال الثلث الأخير من شهر أغسطس 2021م ستتركز غزارتها على مناطق جنوب غرب ‫السعودية، بشكل أوسع خلال هذه الفترة على ‫جازان و‫عسير، وتليهما ‫الباحة و‫الطائف، وتشمل المرتفعات والتهم والسواحل.

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