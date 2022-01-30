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ترامب ينتقد سياسة بايدن ويحذّر من حرب عالمية ثالثة

زادت كوريا الشمالية من إطلاق الصواريخ إلى مستويات قياسية

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب؛ السبت، إن سياسات الرئيس الحالي جو بايدن؛ ضعيفة وتفتقر للكفاءة؛ ما قد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.

وأضاف ترامب؛ في كلمة ألقاها لمؤيديه في مدينة كونروي بولاية تكساس: "ضعف بايدن وعدم كفاءته يسبّبان خطراً حقيقياً بوقوع حرب عالمية ثالثة".

وأشار ترامب؛ إلى أنه خلال رئاسة بايدن، زادت كوريا الشمالية من عدد إطلاق الصواريخ إلى مستويات قياسية، ونوّه بضعف تنظيم الإدارة الحالية لعملية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وخلال خطابه، نصح ترامب؛ كذلك الرئيس الأميركي الحالي، بالاهتمام بالوضع المتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين على الحدود الأميركية - المكسيكية، وشدّد على ضرورة إرسال القوات إلى هناك وليس إلى أوروبا.

وقال ترامب: "قبل إرسال أي قوات لحماية حدود أوروبا الشرقية، كان ينبغي إليه حماية حدودنا هنا في تكساس".

واختتم الرئيس السابق حديثه: "قبل أن يتحدث قادتنا عن تعرُّض دول أخرى للغزو، عليهم أن يوقفوا غزو بلادنا"، وفق سكاي نيوز.

والإثنين الماضي، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي؛ إن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال 8500 عسكري إلى شرق أوروبا على خلفية "تهديد الغزو الروسي لأوكرانيا"، لكنه أشار إلى أن القرار بهذا الشأن لم يُتخذ بعد، وأن الحديث يدور حالياً فقط عن وضع وحدات عسكرية محدّدة في حالة التأهب القصوى.

دونالد ترامب جو بايدن

الرئيسية/ أخبار العالم

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ترامب ينتقد سياسة بايدن ويحذّر من حرب عالمية ثالثة
سبق

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب؛ السبت، إن سياسات الرئيس الحالي جو بايدن؛ ضعيفة وتفتقر للكفاءة؛ ما قد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.

وأضاف ترامب؛ في كلمة ألقاها لمؤيديه في مدينة كونروي بولاية تكساس: "ضعف بايدن وعدم كفاءته يسبّبان خطراً حقيقياً بوقوع حرب عالمية ثالثة".

وأشار ترامب؛ إلى أنه خلال رئاسة بايدن، زادت كوريا الشمالية من عدد إطلاق الصواريخ إلى مستويات قياسية، ونوّه بضعف تنظيم الإدارة الحالية لعملية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وخلال خطابه، نصح ترامب؛ كذلك الرئيس الأميركي الحالي، بالاهتمام بالوضع المتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين على الحدود الأميركية - المكسيكية، وشدّد على ضرورة إرسال القوات إلى هناك وليس إلى أوروبا.

وقال ترامب: "قبل إرسال أي قوات لحماية حدود أوروبا الشرقية، كان ينبغي إليه حماية حدودنا هنا في تكساس".

واختتم الرئيس السابق حديثه: "قبل أن يتحدث قادتنا عن تعرُّض دول أخرى للغزو، عليهم أن يوقفوا غزو بلادنا"، وفق سكاي نيوز.

والإثنين الماضي، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي؛ إن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال 8500 عسكري إلى شرق أوروبا على خلفية "تهديد الغزو الروسي لأوكرانيا"، لكنه أشار إلى أن القرار بهذا الشأن لم يُتخذ بعد، وأن الحديث يدور حالياً فقط عن وضع وحدات عسكرية محدّدة في حالة التأهب القصوى.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
09:08 AM

ترامب ينتقد سياسة بايدن ويحذّر من حرب عالمية ثالثة

زادت كوريا الشمالية من إطلاق الصواريخ إلى مستويات قياسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب؛ السبت، إن سياسات الرئيس الحالي جو بايدن؛ ضعيفة وتفتقر للكفاءة؛ ما قد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.

وأضاف ترامب؛ في كلمة ألقاها لمؤيديه في مدينة كونروي بولاية تكساس: "ضعف بايدن وعدم كفاءته يسبّبان خطراً حقيقياً بوقوع حرب عالمية ثالثة".

وأشار ترامب؛ إلى أنه خلال رئاسة بايدن، زادت كوريا الشمالية من عدد إطلاق الصواريخ إلى مستويات قياسية، ونوّه بضعف تنظيم الإدارة الحالية لعملية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وخلال خطابه، نصح ترامب؛ كذلك الرئيس الأميركي الحالي، بالاهتمام بالوضع المتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين على الحدود الأميركية - المكسيكية، وشدّد على ضرورة إرسال القوات إلى هناك وليس إلى أوروبا.

وقال ترامب: "قبل إرسال أي قوات لحماية حدود أوروبا الشرقية، كان ينبغي إليه حماية حدودنا هنا في تكساس".

واختتم الرئيس السابق حديثه: "قبل أن يتحدث قادتنا عن تعرُّض دول أخرى للغزو، عليهم أن يوقفوا غزو بلادنا"، وفق سكاي نيوز.

والإثنين الماضي، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي؛ إن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال 8500 عسكري إلى شرق أوروبا على خلفية "تهديد الغزو الروسي لأوكرانيا"، لكنه أشار إلى أن القرار بهذا الشأن لم يُتخذ بعد، وأن الحديث يدور حالياً فقط عن وضع وحدات عسكرية محدّدة في حالة التأهب القصوى.

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