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رفع السعة السريرية بـ "تجمع الأحساء الصحي" إلى 275 سريرًا

مقسمة إلى 197 للبالغين و28 للأطفال و50 عناية مركزة

أكد تجمع الأحساء الصحي أنه تم رفع الطاقة السريرية للمستشفيات بـ275 سريرًا جديدًا مقسمة إلى 197 للبالغين و28 للأطفال و50 عناية مركزة.

وأوضح التجمع الصحي أن الفحص المبكر حظي باهتمام نوعي حيث تم التوسع في فحص سرطان القولون ليكون بزيادة عن السابق 177 ٪؜، وفحص سرطان الثدي كانت زيادته عن السابق بـ 120 ٪؜.

وأشار إلى أنه تم اكتشاف 109 حالات من غير تشخيص سابق، وتم زيادة فحص المسنين بما نسبته 373 ٪؜ عن السابق، كما حقق التجمع ما نسبته 90 ٪؜ من المعايير المتطلبة ليحصد على المركز الأول بالمملكة، فيما تم تقليل معدل البقاء في المستشفى بمقدار 1.9 يوم أقل مقارنة بالعام الماضي.

وتمكن التجمع الصحي بالأحساء من خفض معدل انتظار الجراحة بنسبة إلى 90 ٪؜، والوصول إلى نسبة 0 بقاء بعد الجراحة فوق 5 أيام.

واستطاع تجمع الأحساء خفض نسبة التحويل للمستشفيات الأخرى بما نسبته 3.3 ٪؜ عن العام الماضي.

تجمع الأحساء الصحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رفع السعة السريرية بـ "تجمع الأحساء الصحي" إلى 275 سريرًا
سبق

أكد تجمع الأحساء الصحي أنه تم رفع الطاقة السريرية للمستشفيات بـ275 سريرًا جديدًا مقسمة إلى 197 للبالغين و28 للأطفال و50 عناية مركزة.

وأوضح التجمع الصحي أن الفحص المبكر حظي باهتمام نوعي حيث تم التوسع في فحص سرطان القولون ليكون بزيادة عن السابق 177 ٪؜، وفحص سرطان الثدي كانت زيادته عن السابق بـ 120 ٪؜.

وأشار إلى أنه تم اكتشاف 109 حالات من غير تشخيص سابق، وتم زيادة فحص المسنين بما نسبته 373 ٪؜ عن السابق، كما حقق التجمع ما نسبته 90 ٪؜ من المعايير المتطلبة ليحصد على المركز الأول بالمملكة، فيما تم تقليل معدل البقاء في المستشفى بمقدار 1.9 يوم أقل مقارنة بالعام الماضي.

وتمكن التجمع الصحي بالأحساء من خفض معدل انتظار الجراحة بنسبة إلى 90 ٪؜، والوصول إلى نسبة 0 بقاء بعد الجراحة فوق 5 أيام.

واستطاع تجمع الأحساء خفض نسبة التحويل للمستشفيات الأخرى بما نسبته 3.3 ٪؜ عن العام الماضي.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
08:57 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
01:10 AM

رفع السعة السريرية بـ "تجمع الأحساء الصحي" إلى 275 سريرًا

مقسمة إلى 197 للبالغين و28 للأطفال و50 عناية مركزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد تجمع الأحساء الصحي أنه تم رفع الطاقة السريرية للمستشفيات بـ275 سريرًا جديدًا مقسمة إلى 197 للبالغين و28 للأطفال و50 عناية مركزة.

وأوضح التجمع الصحي أن الفحص المبكر حظي باهتمام نوعي حيث تم التوسع في فحص سرطان القولون ليكون بزيادة عن السابق 177 ٪؜، وفحص سرطان الثدي كانت زيادته عن السابق بـ 120 ٪؜.

وأشار إلى أنه تم اكتشاف 109 حالات من غير تشخيص سابق، وتم زيادة فحص المسنين بما نسبته 373 ٪؜ عن السابق، كما حقق التجمع ما نسبته 90 ٪؜ من المعايير المتطلبة ليحصد على المركز الأول بالمملكة، فيما تم تقليل معدل البقاء في المستشفى بمقدار 1.9 يوم أقل مقارنة بالعام الماضي.

وتمكن التجمع الصحي بالأحساء من خفض معدل انتظار الجراحة بنسبة إلى 90 ٪؜، والوصول إلى نسبة 0 بقاء بعد الجراحة فوق 5 أيام.

واستطاع تجمع الأحساء خفض نسبة التحويل للمستشفيات الأخرى بما نسبته 3.3 ٪؜ عن العام الماضي.

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200 مليار دولار ..

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