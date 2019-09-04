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مواطن ينقذ فتاة حاولت إيذاء نفسها وسط المركبات بطريق مكة - جدة السريع

تعاني اعتلالات نفسية.. والجهات الأمنية باشرت الموقع

في موقف بطولي، مفاديًا بنفسه، أنقذ مواطن فتاة معتلة نفسيًّا؛ حاولت إيذاء نفسها بالسير المتهور على طريق مكة - جدة السريع معرضة نفسها وسائقي المركبات إلى خطر الصدام بها؛ إذ ساق لها القدر أحد المواطنين الذي دفع بنفسه بشجاعة لإنقاذ الفتاة، وحمايتها قبل أن تزهق روحها.

وتفصيلاً، وبحسب معلومات سبق"، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بمحاولة امرأة إيذاء نفسها على طريق مكة - جدة السريع، وبعد مباشرة رجال الأمن موقع البلاغ عُثر على المرأة برفقة مواطن وزوجته، وبعد الكشف المبدئي على حالتها اتضح أنها تعاني اعتلالات نفسية؛ فتم تحرير محضر بالواقعة، وإكمال اللازم.

" سبق" تواصلت هاتفيًّا مع المواطن علي الشيخي منقذ الفتاة فقال: "كنت متجهًا بمركبتي وبرفقتي عائلتي صباح أمس الثلاثاء من مكة المكرمة إلى جدة بعد نقطة الشميسي، ولاحظت أن امرأة تسير مترجلة على قدميها بشكل متهور في المسار الأيمن الخاص بالمركبات الثقيلة على الطريق الواصل بين مكة وجدة السريع معرضة نفسها للخطر، وما هي إلا دقائق حتى حاولت أن تقذف نفسها بين عجلات المركبات بشكل مخيف، كما أنها حاولت الدخول على جميع المسارات. عندها تأكدت أن الأمر غير طبيعي؛ وأبلغت 911 بالحالة".

وأضاف "الشيخي": "أثناء محاولة منعها من إيذاء نفسها هددت من يقترب منها برمي نفسها أمام السيارات، كما أن تصرفها سبَّب حادثًا مروريًّا بسبب محاولة تفادي الاصطدام بها، ولكن القدرة الإلهية أنقذتهم، وأصبح الوضع خطيرًا، ولا بد من إبعاد الفتاة عن الطريق بأي شكل".

وأردف "الشيخي": "بعد ذلك أطلقت الفتاة ساقها للريح باتجاه المركبات، وتمكنت من الإمساك بها قبل إيذاء نفسها، وجذبتها بعيدًا عن الطريق قبل أن تُدهس، والحمد لله وفقني الله في ذلك حتى باشرت الجهات الأمنية، واستلمت الفتاة لإكمال اللازم بحكم الاختصاص".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطن ينقذ فتاة حاولت إيذاء نفسها وسط المركبات بطريق مكة - جدة السريع
سبق

في موقف بطولي، مفاديًا بنفسه، أنقذ مواطن فتاة معتلة نفسيًّا؛ حاولت إيذاء نفسها بالسير المتهور على طريق مكة - جدة السريع معرضة نفسها وسائقي المركبات إلى خطر الصدام بها؛ إذ ساق لها القدر أحد المواطنين الذي دفع بنفسه بشجاعة لإنقاذ الفتاة، وحمايتها قبل أن تزهق روحها.

وتفصيلاً، وبحسب معلومات سبق"، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بمحاولة امرأة إيذاء نفسها على طريق مكة - جدة السريع، وبعد مباشرة رجال الأمن موقع البلاغ عُثر على المرأة برفقة مواطن وزوجته، وبعد الكشف المبدئي على حالتها اتضح أنها تعاني اعتلالات نفسية؛ فتم تحرير محضر بالواقعة، وإكمال اللازم.

" سبق" تواصلت هاتفيًّا مع المواطن علي الشيخي منقذ الفتاة فقال: "كنت متجهًا بمركبتي وبرفقتي عائلتي صباح أمس الثلاثاء من مكة المكرمة إلى جدة بعد نقطة الشميسي، ولاحظت أن امرأة تسير مترجلة على قدميها بشكل متهور في المسار الأيمن الخاص بالمركبات الثقيلة على الطريق الواصل بين مكة وجدة السريع معرضة نفسها للخطر، وما هي إلا دقائق حتى حاولت أن تقذف نفسها بين عجلات المركبات بشكل مخيف، كما أنها حاولت الدخول على جميع المسارات. عندها تأكدت أن الأمر غير طبيعي؛ وأبلغت 911 بالحالة".

وأضاف "الشيخي": "أثناء محاولة منعها من إيذاء نفسها هددت من يقترب منها برمي نفسها أمام السيارات، كما أن تصرفها سبَّب حادثًا مروريًّا بسبب محاولة تفادي الاصطدام بها، ولكن القدرة الإلهية أنقذتهم، وأصبح الوضع خطيرًا، ولا بد من إبعاد الفتاة عن الطريق بأي شكل".

وأردف "الشيخي": "بعد ذلك أطلقت الفتاة ساقها للريح باتجاه المركبات، وتمكنت من الإمساك بها قبل إيذاء نفسها، وجذبتها بعيدًا عن الطريق قبل أن تُدهس، والحمد لله وفقني الله في ذلك حتى باشرت الجهات الأمنية، واستلمت الفتاة لإكمال اللازم بحكم الاختصاص".

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
11:38 PM

مواطن ينقذ فتاة حاولت إيذاء نفسها وسط المركبات بطريق مكة - جدة السريع

تعاني اعتلالات نفسية.. والجهات الأمنية باشرت الموقع

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
12
14,419

في موقف بطولي، مفاديًا بنفسه، أنقذ مواطن فتاة معتلة نفسيًّا؛ حاولت إيذاء نفسها بالسير المتهور على طريق مكة - جدة السريع معرضة نفسها وسائقي المركبات إلى خطر الصدام بها؛ إذ ساق لها القدر أحد المواطنين الذي دفع بنفسه بشجاعة لإنقاذ الفتاة، وحمايتها قبل أن تزهق روحها.

وتفصيلاً، وبحسب معلومات سبق"، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بمحاولة امرأة إيذاء نفسها على طريق مكة - جدة السريع، وبعد مباشرة رجال الأمن موقع البلاغ عُثر على المرأة برفقة مواطن وزوجته، وبعد الكشف المبدئي على حالتها اتضح أنها تعاني اعتلالات نفسية؛ فتم تحرير محضر بالواقعة، وإكمال اللازم.

" سبق" تواصلت هاتفيًّا مع المواطن علي الشيخي منقذ الفتاة فقال: "كنت متجهًا بمركبتي وبرفقتي عائلتي صباح أمس الثلاثاء من مكة المكرمة إلى جدة بعد نقطة الشميسي، ولاحظت أن امرأة تسير مترجلة على قدميها بشكل متهور في المسار الأيمن الخاص بالمركبات الثقيلة على الطريق الواصل بين مكة وجدة السريع معرضة نفسها للخطر، وما هي إلا دقائق حتى حاولت أن تقذف نفسها بين عجلات المركبات بشكل مخيف، كما أنها حاولت الدخول على جميع المسارات. عندها تأكدت أن الأمر غير طبيعي؛ وأبلغت 911 بالحالة".

وأضاف "الشيخي": "أثناء محاولة منعها من إيذاء نفسها هددت من يقترب منها برمي نفسها أمام السيارات، كما أن تصرفها سبَّب حادثًا مروريًّا بسبب محاولة تفادي الاصطدام بها، ولكن القدرة الإلهية أنقذتهم، وأصبح الوضع خطيرًا، ولا بد من إبعاد الفتاة عن الطريق بأي شكل".

وأردف "الشيخي": "بعد ذلك أطلقت الفتاة ساقها للريح باتجاه المركبات، وتمكنت من الإمساك بها قبل إيذاء نفسها، وجذبتها بعيدًا عن الطريق قبل أن تُدهس، والحمد لله وفقني الله في ذلك حتى باشرت الجهات الأمنية، واستلمت الفتاة لإكمال اللازم بحكم الاختصاص".

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