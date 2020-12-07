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"الصحة": تسجيل 209 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 289 خلال الـ24 ساعة الماضية

الدفعة الأولى من معتمري الخارج يصلون المدينة المنورة

وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية

وصلت إلى المدينة المنورة اليوم، الدفعة الأولى من معتمري الخارج، البالغ عددهم 135 زائراً من الجمهورية الإندونيسية, وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعنية بمنع انتشار فيروس "كورونا".

وفور وصولهم مقر إقامتهم تم تطبيق إجراءات العزل الطبي المحدد بثلاثة أيام لضمان سلامتهم وفق الضوابط التي قد أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة في وقت سابق، حيث سيُنظَّم دخول الزوار إلى المسجد النبوي وزيارة الروضة الشريفة والسلام على النبي ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق "اعتمرنا" بعدها سينتقلون بمشيئة الله وسط أجواء روحانية إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

يذكر أنه وفقاً للخطة الاستراتيجية التي وضعت من قبل الجهات المعنية، ستشهد المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة والزيارة وأداء الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي السماح لـ 20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍّ و19.500 زائر في اليوم الواحد.

المدينة المنورة معتمري الخارج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدفعة الأولى من معتمري الخارج يصلون المدينة المنورة
سبق

وصلت إلى المدينة المنورة اليوم، الدفعة الأولى من معتمري الخارج، البالغ عددهم 135 زائراً من الجمهورية الإندونيسية, وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعنية بمنع انتشار فيروس "كورونا".

وفور وصولهم مقر إقامتهم تم تطبيق إجراءات العزل الطبي المحدد بثلاثة أيام لضمان سلامتهم وفق الضوابط التي قد أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة في وقت سابق، حيث سيُنظَّم دخول الزوار إلى المسجد النبوي وزيارة الروضة الشريفة والسلام على النبي ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق "اعتمرنا" بعدها سينتقلون بمشيئة الله وسط أجواء روحانية إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

يذكر أنه وفقاً للخطة الاستراتيجية التي وضعت من قبل الجهات المعنية، ستشهد المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة والزيارة وأداء الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي السماح لـ 20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍّ و19.500 زائر في اليوم الواحد.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
03:25 PM

الدفعة الأولى من معتمري الخارج يصلون المدينة المنورة

وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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وصلت إلى المدينة المنورة اليوم، الدفعة الأولى من معتمري الخارج، البالغ عددهم 135 زائراً من الجمهورية الإندونيسية, وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعنية بمنع انتشار فيروس "كورونا".

وفور وصولهم مقر إقامتهم تم تطبيق إجراءات العزل الطبي المحدد بثلاثة أيام لضمان سلامتهم وفق الضوابط التي قد أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة في وقت سابق، حيث سيُنظَّم دخول الزوار إلى المسجد النبوي وزيارة الروضة الشريفة والسلام على النبي ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق "اعتمرنا" بعدها سينتقلون بمشيئة الله وسط أجواء روحانية إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

يذكر أنه وفقاً للخطة الاستراتيجية التي وضعت من قبل الجهات المعنية، ستشهد المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة والزيارة وأداء الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي السماح لـ 20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍّ و19.500 زائر في اليوم الواحد.

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