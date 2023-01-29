"زوران" يودع "العين" عبر تغريدة.. هل تكون الهلال وجهته؟

أعلن المدير الفني لنادي العين، الكرواتي زوران ماميتش رحيله عن ناديه وذلك عبر رسالة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ووجه زوران من خلال رسالته الشكر لجماهير ومسؤولي ناديه العين عقب عامين من العمل معهم نجح فيهما في تحقيق عدد من البطولات والإنجازات.

وارتبط اسم زوران بقيادة نادي الهلال في الفترة المقبلة خلفاً للبرتغالي خورخي خيسوس الذي أطلق تصريحات سابقة عدة تلمح لإمكانية رحيله.

وسبق لزوران أن عمل في الكرة السعودية مع النصر قبل أن يفسخ تعاقده مع الفريق وينتقل للعين الإماراتي الذي تلقى ذات الصفعة منه لاحقاً بعدما أعلن رحيله في مفاجأة لجماهير ومسؤولي العين.

