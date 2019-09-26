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بالفيديو.. مركز الملك فهد الثقافي بالبوسنة يحتفي باليوم الوطني في أكبر مركز تجاري بسراييفو

عبر معرض نظمته "الإسلامية" يستعرض منجزات السعودية وتاريخها

أقام مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة البوسنية سراييفو، التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، معرضًا في أكبر مركز تجاري بمدينة سراييفو، وذلك ضمن المشاركة في فعاليات اليوم الوطني للمملكة الـ 91، وسط إقبال كبير من أبناء الشعب البوسني الذين يكنون للسعودية كل حب وتقدير.

من ناحية أخرى، أوضح مدير المركز الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ، أن الهدف من الفعالية هو التعريف بتلك الذكرى العزيزة على كل المسلمين بالعالم، مشيرًا إلى المكانة العالية للمملكة في قلوب المسلمين، ولاسيما مسلمي البوسنة والهرسك الذين يكنون للمملكة كل حب وتقدير واحترام، وتربطهم بها علاقات تاريخية عريقة.

وأشار "آل الشيخ" إلى أنه جرى خلال المعرض تقديم عرض مرئي عن أبرز ما وصلت إليه المملكة من تطور في جميع المجالات التنموية والثقافية، كما تم توزيع بعض الكتيبات والمنشورة التعريفية بالمملكة باللغة البوسنية، وتقديم الضيافة للزائرين من القهوة العربية والتمر السعودي.

ونوه بأن تلك الفعاليات تأتي بتوجيهات ومتابعة من الوزير رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والذي يدعم كل مشروعات وبرامج المركز.

ولفت الدكتور محمد آل الشيخ إلى أن المعرض شهد إقبالاً كبيرًا من الزوار وتغطية من وسائل الإعلام المختلفة، سائلاً الله أن يديم على المملكة العربية السعودية الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة. (لمشاهدة الفيديو اضغط هنا)

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. مركز الملك فهد الثقافي بالبوسنة يحتفي باليوم الوطني في أكبر مركز تجاري بسراييفو
سبق

أقام مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة البوسنية سراييفو، التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، معرضًا في أكبر مركز تجاري بمدينة سراييفو، وذلك ضمن المشاركة في فعاليات اليوم الوطني للمملكة الـ 91، وسط إقبال كبير من أبناء الشعب البوسني الذين يكنون للسعودية كل حب وتقدير.

من ناحية أخرى، أوضح مدير المركز الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ، أن الهدف من الفعالية هو التعريف بتلك الذكرى العزيزة على كل المسلمين بالعالم، مشيرًا إلى المكانة العالية للمملكة في قلوب المسلمين، ولاسيما مسلمي البوسنة والهرسك الذين يكنون للمملكة كل حب وتقدير واحترام، وتربطهم بها علاقات تاريخية عريقة.

وأشار "آل الشيخ" إلى أنه جرى خلال المعرض تقديم عرض مرئي عن أبرز ما وصلت إليه المملكة من تطور في جميع المجالات التنموية والثقافية، كما تم توزيع بعض الكتيبات والمنشورة التعريفية بالمملكة باللغة البوسنية، وتقديم الضيافة للزائرين من القهوة العربية والتمر السعودي.

ونوه بأن تلك الفعاليات تأتي بتوجيهات ومتابعة من الوزير رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والذي يدعم كل مشروعات وبرامج المركز.

ولفت الدكتور محمد آل الشيخ إلى أن المعرض شهد إقبالاً كبيرًا من الزوار وتغطية من وسائل الإعلام المختلفة، سائلاً الله أن يديم على المملكة العربية السعودية الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة. (لمشاهدة الفيديو اضغط هنا)

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
11:24 PM

بالفيديو.. مركز الملك فهد الثقافي بالبوسنة يحتفي باليوم الوطني في أكبر مركز تجاري بسراييفو

عبر معرض نظمته "الإسلامية" يستعرض منجزات السعودية وتاريخها

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عبدالله العنزي - الرياض
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أقام مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة البوسنية سراييفو، التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، معرضًا في أكبر مركز تجاري بمدينة سراييفو، وذلك ضمن المشاركة في فعاليات اليوم الوطني للمملكة الـ 91، وسط إقبال كبير من أبناء الشعب البوسني الذين يكنون للسعودية كل حب وتقدير.

من ناحية أخرى، أوضح مدير المركز الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ، أن الهدف من الفعالية هو التعريف بتلك الذكرى العزيزة على كل المسلمين بالعالم، مشيرًا إلى المكانة العالية للمملكة في قلوب المسلمين، ولاسيما مسلمي البوسنة والهرسك الذين يكنون للمملكة كل حب وتقدير واحترام، وتربطهم بها علاقات تاريخية عريقة.

وأشار "آل الشيخ" إلى أنه جرى خلال المعرض تقديم عرض مرئي عن أبرز ما وصلت إليه المملكة من تطور في جميع المجالات التنموية والثقافية، كما تم توزيع بعض الكتيبات والمنشورة التعريفية بالمملكة باللغة البوسنية، وتقديم الضيافة للزائرين من القهوة العربية والتمر السعودي.

ونوه بأن تلك الفعاليات تأتي بتوجيهات ومتابعة من الوزير رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والذي يدعم كل مشروعات وبرامج المركز.

ولفت الدكتور محمد آل الشيخ إلى أن المعرض شهد إقبالاً كبيرًا من الزوار وتغطية من وسائل الإعلام المختلفة، سائلاً الله أن يديم على المملكة العربية السعودية الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة. (لمشاهدة الفيديو اضغط هنا)

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