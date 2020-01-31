الفيصلي وضمك يعزِّزان هجومهما بـ"الصيعري" و"رافاييل"

أعلنت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج التعاقد مع اللاعب محمد الصيعري بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر، مع أفضلية شراء العقد. ويبلغ اللاعب من العمر 26 عامًا، ويلعب في خط الهجوم.

وسبق للاعب تمثيل أندية (الاتحاد، هجر، الاتفاق، التعاون، الحزم والوحدة).

من جانبها، أعلنت إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبو نخاع التعاقد مع البرازيلي رافاييل كوستا.