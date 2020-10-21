"آل الشيخ" يعلن تعيين 3 رؤساء جامعات جدد: أبارك لهم صدور موافقة المقام السامي
قدّم وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، مباركته لرؤساء 3 جامعات على الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي بتعيينهم.
وقال "آل الشيخ": أبارك للزملاء الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي بتعيينهم رؤساء للجامعات، وهم:
١- أ.د. معدي بن محمد القحطاني رئيساً لجامعة أم القرى.
٢- د. علي بن محمد السيف رئيساً لجامعة شقراء.
٣- د. صالح بن مفلح آل صقر رئيساً لجامعة حفر الباطن.
سائلاً الله لهم التوفيق لخدمة الوطن وقيادته.
"آل الشيخ" يعلن تعيين 3 رؤساء جامعات جدد: أبارك لهم صدور موافقة المقام السامي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-10-21
قدّم وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، مباركته لرؤساء 3 جامعات على الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي بتعيينهم.
وقال "آل الشيخ": أبارك للزملاء الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي بتعيينهم رؤساء للجامعات، وهم:
١- أ.د. معدي بن محمد القحطاني رئيساً لجامعة أم القرى.
٢- د. علي بن محمد السيف رئيساً لجامعة شقراء.
٣- د. صالح بن مفلح آل صقر رئيساً لجامعة حفر الباطن.
سائلاً الله لهم التوفيق لخدمة الوطن وقيادته.
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
03:05 PM
"آل الشيخ" يعلن تعيين 3 رؤساء جامعات جدد: أبارك لهم صدور موافقة المقام السامي
قدّم وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، مباركته لرؤساء 3 جامعات على الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي بتعيينهم.
وقال "آل الشيخ": أبارك للزملاء الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي بتعيينهم رؤساء للجامعات، وهم:
١- أ.د. معدي بن محمد القحطاني رئيساً لجامعة أم القرى.
٢- د. علي بن محمد السيف رئيساً لجامعة شقراء.
٣- د. صالح بن مفلح آل صقر رئيساً لجامعة حفر الباطن.
سائلاً الله لهم التوفيق لخدمة الوطن وقيادته.