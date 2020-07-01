"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان و8 محافظات

قالت: تُصحَب برياح وتستمر حتى الساعة الـ7 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (أبو عريش، والحرث، والدائر، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساءً بمشيئة الله.