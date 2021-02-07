أمريكا تجدّد دعمها للسعودية: معاً ضدّ التهديدات وإنهاء الصراع اليمني

"بلينكن" عقب اتصال جمعه بـ "فيصل بن فرحان": المملكة شريك أمني

جدّدت وزارة الخارجية الأمريكية، التزامها بدعم المملكة العربية السعودية، والوقوف إلى جانبها ضدّ التهديدات الخارجية، والعمل سوياً على إنهاء الحرب في اليمن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "المملكة العربية السعودية شريك أمني مهم، سنواصل عملنا معاً للدفاع عن المملكة من التهديدات الخارجية، مع تنشيط الدبلوماسية لإنهاء الصراع اليمني".

تأتي تغريدة وزير الخارجية الأمريكي، عقب اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس السبت، استعرض فيه الوزيران العلاقات التاريخية الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.