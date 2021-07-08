النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وضعوا آمالهم في "الإلحاقية".. معلمون: ⁧‫حركة النقل الخارجي‬⁩ مخيبة!

شكاوى توالت بمواقع التواصل تزامناً مع إعلان النتيجة قبيل موعدها

أصيب معلمون ومعلمات بموجة إحباط بعد عدم شمولهم في حركة النقل الخارجي لهذا العام التي أعلنتها الوزارة منتصف ليلة أول أمس وقبل موعد إعلانها الرسمي بيومين؛ وسط تمنياتهم بحركة نقل إلحاقية مرضية للكثير منهم.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والمواقع التعليمية، الكثير من الشكاوى من المعلمين والمعلمات أكدوا فيها ضعف حركة النقل الخارجي للعام الحالي، وأنهم أصيبوا بإحباط جراء تلك الحركة التي لم تلب رغبات الكثير منهم، بحسب قولهم.

وأشاروا إلى أن حركة النقل الخارجي في العامين الماضيين لسد الاحتياج فقط؛ لكن طالما أعلنت الوزارة عند وجودها كان ينبغي أن تلبي حركة النقل الخارجي على أقل تقدير الطموحات، ويناشدون من الوزارة أن تكون حركة النقل الإلحاقية التي تدرس الوزارة بالقيام بإجراءاتها ملبية للطموحات ومرضية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وضعوا آمالهم في "الإلحاقية".. معلمون: ⁧‫حركة النقل الخارجي‬⁩ مخيبة!
سبق

أصيب معلمون ومعلمات بموجة إحباط بعد عدم شمولهم في حركة النقل الخارجي لهذا العام التي أعلنتها الوزارة منتصف ليلة أول أمس وقبل موعد إعلانها الرسمي بيومين؛ وسط تمنياتهم بحركة نقل إلحاقية مرضية للكثير منهم.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والمواقع التعليمية، الكثير من الشكاوى من المعلمين والمعلمات أكدوا فيها ضعف حركة النقل الخارجي للعام الحالي، وأنهم أصيبوا بإحباط جراء تلك الحركة التي لم تلب رغبات الكثير منهم، بحسب قولهم.

وأشاروا إلى أن حركة النقل الخارجي في العامين الماضيين لسد الاحتياج فقط؛ لكن طالما أعلنت الوزارة عند وجودها كان ينبغي أن تلبي حركة النقل الخارجي على أقل تقدير الطموحات، ويناشدون من الوزارة أن تكون حركة النقل الإلحاقية التي تدرس الوزارة بالقيام بإجراءاتها ملبية للطموحات ومرضية.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
02:11 PM

وضعوا آمالهم في "الإلحاقية".. معلمون: ⁧‫حركة النقل الخارجي‬⁩ مخيبة!

شكاوى توالت بمواقع التواصل تزامناً مع إعلان النتيجة قبيل موعدها

A A A
سعود الدعجاني - جدة
2
4,303

أصيب معلمون ومعلمات بموجة إحباط بعد عدم شمولهم في حركة النقل الخارجي لهذا العام التي أعلنتها الوزارة منتصف ليلة أول أمس وقبل موعد إعلانها الرسمي بيومين؛ وسط تمنياتهم بحركة نقل إلحاقية مرضية للكثير منهم.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والمواقع التعليمية، الكثير من الشكاوى من المعلمين والمعلمات أكدوا فيها ضعف حركة النقل الخارجي للعام الحالي، وأنهم أصيبوا بإحباط جراء تلك الحركة التي لم تلب رغبات الكثير منهم، بحسب قولهم.

وأشاروا إلى أن حركة النقل الخارجي في العامين الماضيين لسد الاحتياج فقط؛ لكن طالما أعلنت الوزارة عند وجودها كان ينبغي أن تلبي حركة النقل الخارجي على أقل تقدير الطموحات، ويناشدون من الوزارة أن تكون حركة النقل الإلحاقية التي تدرس الوزارة بالقيام بإجراءاتها ملبية للطموحات ومرضية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,661
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,992
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,359
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة