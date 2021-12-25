بـ243817 حالة جديدة.. إصابات كورونا بأمريكا تتجاوز الـ51 مليون إصابة

فيما بلغ عدد ‏الوفيات 809,300 وفاة

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 243,817 إصابة ‏جديدة، و1,522 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ‏



ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 51,574,787 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 809,300 وفاة. ‏