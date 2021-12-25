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بـ243817 حالة جديدة.. إصابات كورونا بأمريكا تتجاوز الـ51 مليون إصابة

فيما بلغ عدد ‏الوفيات 809,300 وفاة

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 243,817 إصابة ‏جديدة، و1,522 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 51,574,787 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 809,300 وفاة. ‏

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بـ243817 حالة جديدة.. إصابات كورونا بأمريكا تتجاوز الـ51 مليون إصابة
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 243,817 إصابة ‏جديدة، و1,522 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 51,574,787 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 809,300 وفاة. ‏

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
10:47 PM

بـ243817 حالة جديدة.. إصابات كورونا بأمريكا تتجاوز الـ51 مليون إصابة

فيما بلغ عدد ‏الوفيات 809,300 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 243,817 إصابة ‏جديدة، و1,522 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 51,574,787 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 809,300 وفاة. ‏

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,862
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,957
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,571
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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