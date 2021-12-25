سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 243,817 إصابة جديدة، و1,522 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 51,574,787 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 809,300 وفاة.
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بـ243817 حالة جديدة.. إصابات كورونا بأمريكا تتجاوز الـ51 مليون إصابة
فيما بلغ عدد الوفيات 809,300 وفاة
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 243,817 إصابة جديدة، و1,522 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 51,574,787 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 809,300 وفاة.
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 243,817 إصابة جديدة، و1,522 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
بـ243817 حالة جديدة.. إصابات كورونا بأمريكا تتجاوز الـ51 مليون إصابة
فيما بلغ عدد الوفيات 809,300 وفاة
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 243,817 إصابة جديدة، و1,522 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 51,574,787 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 809,300 وفاة.