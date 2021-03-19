النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا تدين الهجوم على مصفاة الرياض وتعرب عن قلقها إزاء تصاعد هذه الهجمات

أكدت أن استمرارها يدل على عدم الاكتراث بسلامة المدنيين

أعربت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، عن إدانة الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم على مصفاة تكرير النفط في الرياض، معربة عن قلق بلادها إزاء تكرار هذه الهجمات.

وقالت بورتر في تصريح صحفي اليوم: "الاعتداء على مصفاة الرياض، محاولة من الحوثيين لإعاقة إمدادات الطاقة العالمية عبر استهداف البنى التحتية في المملكة".

وأشارت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إلى أن استمرار الحوثيين بهذه الهجمات، يدل على عدم الاكتراث المطلق بسلامة المدنيين، سواء كانوا من السكان أو العاملين قرب المواقع، داعيةً جميع الأطراف للمشاركة في المفاوضات الرامية لتحقيق حل سلمي للصراع في اليمن.

وزارة الخارجية الأميركية ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمريكا تدين الهجوم على مصفاة الرياض وتعرب عن قلقها إزاء تصاعد هذه الهجمات
سبق

أعربت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، عن إدانة الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم على مصفاة تكرير النفط في الرياض، معربة عن قلق بلادها إزاء تكرار هذه الهجمات.

وقالت بورتر في تصريح صحفي اليوم: "الاعتداء على مصفاة الرياض، محاولة من الحوثيين لإعاقة إمدادات الطاقة العالمية عبر استهداف البنى التحتية في المملكة".

وأشارت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إلى أن استمرار الحوثيين بهذه الهجمات، يدل على عدم الاكتراث المطلق بسلامة المدنيين، سواء كانوا من السكان أو العاملين قرب المواقع، داعيةً جميع الأطراف للمشاركة في المفاوضات الرامية لتحقيق حل سلمي للصراع في اليمن.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
11:14 PM
اخر تعديل
20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
12:31 AM

أمريكا تدين الهجوم على مصفاة الرياض وتعرب عن قلقها إزاء تصاعد هذه الهجمات

أكدت أن استمرارها يدل على عدم الاكتراث بسلامة المدنيين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
3
827

أعربت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، عن إدانة الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم على مصفاة تكرير النفط في الرياض، معربة عن قلق بلادها إزاء تكرار هذه الهجمات.

وقالت بورتر في تصريح صحفي اليوم: "الاعتداء على مصفاة الرياض، محاولة من الحوثيين لإعاقة إمدادات الطاقة العالمية عبر استهداف البنى التحتية في المملكة".

وأشارت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إلى أن استمرار الحوثيين بهذه الهجمات، يدل على عدم الاكتراث المطلق بسلامة المدنيين، سواء كانوا من السكان أو العاملين قرب المواقع، داعيةً جميع الأطراف للمشاركة في المفاوضات الرامية لتحقيق حل سلمي للصراع في اليمن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,263
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,392
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,277
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,586

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة