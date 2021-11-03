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سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 11685.66 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال لـ156 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا بـ66.46 نقطة ليقفل عند مستوى 11685.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 156 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 36 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 160 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صدر، ورعاية، وأكوا باور، والسعودي الفرنسية، وشمس الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: ميدغيلف للتأمين، وكهرباء السعودية، واللجين، والخليج للتدريب، وكيان السعودية، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 3.96%.

وكانت أسهم شركات: كيان السعودية، ودار الأركان، والإنماء، وأكوا باور، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أكوا باور، والراجحي، وكيان السعودية، وسابك، والإنماء، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا بـ192.55 نقطة ليقفل عند مستوى 24922.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم تقاسمتها 1917 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 11685.66 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا بـ66.46 نقطة ليقفل عند مستوى 11685.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 156 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 36 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 160 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صدر، ورعاية، وأكوا باور، والسعودي الفرنسية، وشمس الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: ميدغيلف للتأمين، وكهرباء السعودية، واللجين، والخليج للتدريب، وكيان السعودية، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 3.96%.

وكانت أسهم شركات: كيان السعودية، ودار الأركان، والإنماء، وأكوا باور، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أكوا باور، والراجحي، وكيان السعودية، وسابك، والإنماء، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا بـ192.55 نقطة ليقفل عند مستوى 24922.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم تقاسمتها 1917 صفقة.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
03:51 PM

سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 11685.66 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال لـ156 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا بـ66.46 نقطة ليقفل عند مستوى 11685.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 156 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 36 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 160 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صدر، ورعاية، وأكوا باور، والسعودي الفرنسية، وشمس الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: ميدغيلف للتأمين، وكهرباء السعودية، واللجين، والخليج للتدريب، وكيان السعودية، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 3.96%.

وكانت أسهم شركات: كيان السعودية، ودار الأركان، والإنماء، وأكوا باور، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أكوا باور، والراجحي، وكيان السعودية، وسابك، والإنماء، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا بـ192.55 نقطة ليقفل عند مستوى 24922.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم تقاسمتها 1917 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,044
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,946
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,079
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,151

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