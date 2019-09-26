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صاحبة مقطع "السعودية لن تقع": الطفل رد بعفوية على السؤال.. والفيديو ليس مفبركًا

قالت لـ"سبق" إنه جزءٌ من برنامجها الذي يستطلع آراء الناس في مواضيع متنوعة

قالت صاحبة المقطع الذي شهد انتشارًا واسعًا خلال اليوم الوطني، الذي يظهر من خلاله طفل يرد على سؤال: أين تقع السعودية؟ بقوله: "السعودية لن تقع"، إنه ليس مفبركًا كما ادعى البعض، وإن الرد جاء بعفوية على سؤال طُرح على الكثيرين.

وتفصيلاً، قالت مروى عبدالعزيز لـ"سبق": ‏الفيديو عبارة حلقة من برنامج، أقدمه على اليوتيوب، فكرته عبارة عن سؤال الشارع والناس عن آرائهم حول مواضيع الرأي العام، أو أسئلة عابرة. وكان الفيديو المنتشر من حلقتي الأولى التي كانت تحت عنوان "اليوم الوطني"، وتم سؤال مجموعة من الناس بمختلف الأعمار عن المملكة العربية السعودية، ومن ضمن الأسئلة أين تقع السعودية؟ وكان سؤال ثقافيًّا، وتم طرحه على الطفل، وجاء رده بعفوية كما هو في الفيديو المنتشر.

وواصلت: أما بخصوص كونه مفبركًا كما ادعى البعض فقد تم الرد بالفيديو الكامل الذي تم منه اقتصاص المقطع المتداوَل.

وكان رد الطفل من خلال المقطع المنتشر الذي سُئل عبره "أين تقع السعودية؟" بإجابة غير متوقعة، أبهرت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقوله "لن تقع السعودية"؛ وتم تداوله بشكل واسع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صاحبة مقطع "السعودية لن تقع": الطفل رد بعفوية على السؤال.. والفيديو ليس مفبركًا
سبق

قالت صاحبة المقطع الذي شهد انتشارًا واسعًا خلال اليوم الوطني، الذي يظهر من خلاله طفل يرد على سؤال: أين تقع السعودية؟ بقوله: "السعودية لن تقع"، إنه ليس مفبركًا كما ادعى البعض، وإن الرد جاء بعفوية على سؤال طُرح على الكثيرين.

وتفصيلاً، قالت مروى عبدالعزيز لـ"سبق": ‏الفيديو عبارة حلقة من برنامج، أقدمه على اليوتيوب، فكرته عبارة عن سؤال الشارع والناس عن آرائهم حول مواضيع الرأي العام، أو أسئلة عابرة. وكان الفيديو المنتشر من حلقتي الأولى التي كانت تحت عنوان "اليوم الوطني"، وتم سؤال مجموعة من الناس بمختلف الأعمار عن المملكة العربية السعودية، ومن ضمن الأسئلة أين تقع السعودية؟ وكان سؤال ثقافيًّا، وتم طرحه على الطفل، وجاء رده بعفوية كما هو في الفيديو المنتشر.

وواصلت: أما بخصوص كونه مفبركًا كما ادعى البعض فقد تم الرد بالفيديو الكامل الذي تم منه اقتصاص المقطع المتداوَل.

وكان رد الطفل من خلال المقطع المنتشر الذي سُئل عبره "أين تقع السعودية؟" بإجابة غير متوقعة، أبهرت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقوله "لن تقع السعودية"؛ وتم تداوله بشكل واسع.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
01:09 AM

صاحبة مقطع "السعودية لن تقع": الطفل رد بعفوية على السؤال.. والفيديو ليس مفبركًا

قالت لـ"سبق" إنه جزءٌ من برنامجها الذي يستطلع آراء الناس في مواضيع متنوعة

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قاسم الخبراني - الرياض
6
4,872

قالت صاحبة المقطع الذي شهد انتشارًا واسعًا خلال اليوم الوطني، الذي يظهر من خلاله طفل يرد على سؤال: أين تقع السعودية؟ بقوله: "السعودية لن تقع"، إنه ليس مفبركًا كما ادعى البعض، وإن الرد جاء بعفوية على سؤال طُرح على الكثيرين.

وتفصيلاً، قالت مروى عبدالعزيز لـ"سبق": ‏الفيديو عبارة حلقة من برنامج، أقدمه على اليوتيوب، فكرته عبارة عن سؤال الشارع والناس عن آرائهم حول مواضيع الرأي العام، أو أسئلة عابرة. وكان الفيديو المنتشر من حلقتي الأولى التي كانت تحت عنوان "اليوم الوطني"، وتم سؤال مجموعة من الناس بمختلف الأعمار عن المملكة العربية السعودية، ومن ضمن الأسئلة أين تقع السعودية؟ وكان سؤال ثقافيًّا، وتم طرحه على الطفل، وجاء رده بعفوية كما هو في الفيديو المنتشر.

وواصلت: أما بخصوص كونه مفبركًا كما ادعى البعض فقد تم الرد بالفيديو الكامل الذي تم منه اقتصاص المقطع المتداوَل.

وكان رد الطفل من خلال المقطع المنتشر الذي سُئل عبره "أين تقع السعودية؟" بإجابة غير متوقعة، أبهرت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقوله "لن تقع السعودية"؛ وتم تداوله بشكل واسع.

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