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عدو البشرية.. إجمالي إصابات "كورونا" يقترب من 222 مليونًا حول العالم

أكثر من 4.5 ملايين وفاة والولايات المتحدة تتصدر قائمة أكثر الدول تضررًا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 221.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.5 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة؛ بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 221.873.412، وإجمالي الوفيات 4.585.547.

وبحسب "روسيا اليوم" تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ650511 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 40.279.732.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ584108 حالات وفاة، وإجمالي الإصابات 20.914.237.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 441042، وإجمالي إصابات 33.058.843، وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ264541 وإجمالي إصابات 3.449.295، وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 198568، وإجمالي إصابات 2.156.451.

وسادسًا روسيا بإجمالي وفيات 185447، وإجمالي إصابات 6.946.922، وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 137156، وإجمالي إصابات 4.140.634، وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 133807، وإجمالي إصابات 7.088.727.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 129638، وإجمالي إصابات 4.579.502، تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 125378، وإجمالي إصابات 4.921.410.

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عدو البشرية.. إجمالي إصابات "كورونا" يقترب من 222 مليونًا حول العالم
سبق

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 221.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.5 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة؛ بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 221.873.412، وإجمالي الوفيات 4.585.547.

وبحسب "روسيا اليوم" تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ650511 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 40.279.732.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ584108 حالات وفاة، وإجمالي الإصابات 20.914.237.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 441042، وإجمالي إصابات 33.058.843، وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ264541 وإجمالي إصابات 3.449.295، وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 198568، وإجمالي إصابات 2.156.451.

وسادسًا روسيا بإجمالي وفيات 185447، وإجمالي إصابات 6.946.922، وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 137156، وإجمالي إصابات 4.140.634، وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 133807، وإجمالي إصابات 7.088.727.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 129638، وإجمالي إصابات 4.579.502، تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 125378، وإجمالي إصابات 4.921.410.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
09:02 AM

عدو البشرية.. إجمالي إصابات "كورونا" يقترب من 222 مليونًا حول العالم

أكثر من 4.5 ملايين وفاة والولايات المتحدة تتصدر قائمة أكثر الدول تضررًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 221.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.5 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة؛ بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 221.873.412، وإجمالي الوفيات 4.585.547.

وبحسب "روسيا اليوم" تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ650511 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 40.279.732.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ584108 حالات وفاة، وإجمالي الإصابات 20.914.237.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 441042، وإجمالي إصابات 33.058.843، وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ264541 وإجمالي إصابات 3.449.295، وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 198568، وإجمالي إصابات 2.156.451.

وسادسًا روسيا بإجمالي وفيات 185447، وإجمالي إصابات 6.946.922، وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 137156، وإجمالي إصابات 4.140.634، وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 133807، وإجمالي إصابات 7.088.727.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 129638، وإجمالي إصابات 4.579.502، تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 125378، وإجمالي إصابات 4.921.410.

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