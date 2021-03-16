النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حالة تستمر حتى 5 مساءً.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على منطقة حائل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.

حائل الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حالة تستمر حتى 5 مساءً.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على منطقة حائل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
11:16 AM

حالة تستمر حتى 5 مساءً.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية وتشمل عدة محافظات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
0
496

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على منطقة حائل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,124
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,275
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,099
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,453

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة