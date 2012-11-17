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الأرجنتين تتأهل لكأس العالم بتعادلها دون أهداف مع البرازيل

ضمن الجولة الـ 14 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

تأهّل منتخب الأرجنتين إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، بعد تعادله دون أهداف مع البرازيل في المباراة التي جمعتهما، اليوم، على ملعب "ديل بيسينتيناريو" في سان خوان ضمن الجولة الـ 14 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

بهذه النتيجة احتل المنتخب البرازيلي صدارة الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما حلّ المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، متقدماً بست نقاط على منتخب الإكوادور صاحب المركز الثالث.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في تصفيات أمريكا الجنوبية مباشرة إلى كأس العالم، فيما يخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة مع منتخب من قارة أخرى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الأرجنتين تتأهل لكأس العالم بتعادلها دون أهداف مع البرازيل
سبق

تأهّل منتخب الأرجنتين إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، بعد تعادله دون أهداف مع البرازيل في المباراة التي جمعتهما، اليوم، على ملعب "ديل بيسينتيناريو" في سان خوان ضمن الجولة الـ 14 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

بهذه النتيجة احتل المنتخب البرازيلي صدارة الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما حلّ المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، متقدماً بست نقاط على منتخب الإكوادور صاحب المركز الثالث.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في تصفيات أمريكا الجنوبية مباشرة إلى كأس العالم، فيما يخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة مع منتخب من قارة أخرى.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
09:47 AM

الأرجنتين تتأهل لكأس العالم بتعادلها دون أهداف مع البرازيل

ضمن الجولة الـ 14 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تأهّل منتخب الأرجنتين إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، بعد تعادله دون أهداف مع البرازيل في المباراة التي جمعتهما، اليوم، على ملعب "ديل بيسينتيناريو" في سان خوان ضمن الجولة الـ 14 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

بهذه النتيجة احتل المنتخب البرازيلي صدارة الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما حلّ المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، متقدماً بست نقاط على منتخب الإكوادور صاحب المركز الثالث.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في تصفيات أمريكا الجنوبية مباشرة إلى كأس العالم، فيما يخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة مع منتخب من قارة أخرى.

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