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"حوادث الشاحنات".. خطر يتكرر داخل أحياء وشوارع المدينة

تساؤلات تفرض نفسها.. ودعوات إلى وقفة حازمة ومتابعة

شهدت المدينة المنورة خلال الأيام الماضية حوادث مرورية لشاحنات تسير داخل المدينة المنورة، وفي أوقات الذروة التي يمنع دخول الشاحنات وفقاً للوحات الإرشادية التي وضعتها الجهات المعنية على مداخل المدينة، وجاءت حصيلة هذه الحوادث تسع حالات ما بين وفيات وإصابات، لتصبح تلك الشاحنات خطرًا يهدد المواطنين داخل الأحياء والشوارع.

كاميرات الصحفيين والمواطنين رصدت عدة شاحنات تجوب شوارع المدينة المنورة في أوقات منعها، فيما أطلقوا تساؤلات عدة عن كيفية السماح لمثل هذه الشاحنات في أوقات منعها تجوب الشوارع والطرق، فيما كشف آخرون أنه أسلم طرق أخرى من داخل الأحياء للهروب من الميزان ومراكز الضبط الأمني، كطريق الجفر الذي شهد عدة حوادث خلال السنوات الماضية.

وضع الشاحنات في المدينة المنورة يحتاج إلى حزم ومتابعة بعد الحوادث التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية، والذي راح ضحيتها أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون، فضلاً عن الحادث الذي وقع هذا اليوم في إحدى الإشارات الحيوية التي تخدم أحياء عدة إلى ذلك الأسواق والجامعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حوادث الشاحنات".. خطر يتكرر داخل أحياء وشوارع المدينة
سبق

شهدت المدينة المنورة خلال الأيام الماضية حوادث مرورية لشاحنات تسير داخل المدينة المنورة، وفي أوقات الذروة التي يمنع دخول الشاحنات وفقاً للوحات الإرشادية التي وضعتها الجهات المعنية على مداخل المدينة، وجاءت حصيلة هذه الحوادث تسع حالات ما بين وفيات وإصابات، لتصبح تلك الشاحنات خطرًا يهدد المواطنين داخل الأحياء والشوارع.

كاميرات الصحفيين والمواطنين رصدت عدة شاحنات تجوب شوارع المدينة المنورة في أوقات منعها، فيما أطلقوا تساؤلات عدة عن كيفية السماح لمثل هذه الشاحنات في أوقات منعها تجوب الشوارع والطرق، فيما كشف آخرون أنه أسلم طرق أخرى من داخل الأحياء للهروب من الميزان ومراكز الضبط الأمني، كطريق الجفر الذي شهد عدة حوادث خلال السنوات الماضية.

وضع الشاحنات في المدينة المنورة يحتاج إلى حزم ومتابعة بعد الحوادث التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية، والذي راح ضحيتها أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون، فضلاً عن الحادث الذي وقع هذا اليوم في إحدى الإشارات الحيوية التي تخدم أحياء عدة إلى ذلك الأسواق والجامعات.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
03:28 PM
اخر تعديل
02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
08:19 PM

"حوادث الشاحنات".. خطر يتكرر داخل أحياء وشوارع المدينة

تساؤلات تفرض نفسها.. ودعوات إلى وقفة حازمة ومتابعة

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
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3,015

شهدت المدينة المنورة خلال الأيام الماضية حوادث مرورية لشاحنات تسير داخل المدينة المنورة، وفي أوقات الذروة التي يمنع دخول الشاحنات وفقاً للوحات الإرشادية التي وضعتها الجهات المعنية على مداخل المدينة، وجاءت حصيلة هذه الحوادث تسع حالات ما بين وفيات وإصابات، لتصبح تلك الشاحنات خطرًا يهدد المواطنين داخل الأحياء والشوارع.

كاميرات الصحفيين والمواطنين رصدت عدة شاحنات تجوب شوارع المدينة المنورة في أوقات منعها، فيما أطلقوا تساؤلات عدة عن كيفية السماح لمثل هذه الشاحنات في أوقات منعها تجوب الشوارع والطرق، فيما كشف آخرون أنه أسلم طرق أخرى من داخل الأحياء للهروب من الميزان ومراكز الضبط الأمني، كطريق الجفر الذي شهد عدة حوادث خلال السنوات الماضية.

وضع الشاحنات في المدينة المنورة يحتاج إلى حزم ومتابعة بعد الحوادث التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية، والذي راح ضحيتها أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون، فضلاً عن الحادث الذي وقع هذا اليوم في إحدى الإشارات الحيوية التي تخدم أحياء عدة إلى ذلك الأسواق والجامعات.

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