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استمرار تَساقط الثلوج على جبال اللوز بتبوك وإغلاق الطريق المؤدي للجبل مؤقتًا

"مرور تبوك" يدعو لتوخي الحذر والقيادة الآمنة في المرتفعات

تصوير: بشير الموسى: أغلقت الجهات الأمنية، الطريقَ المؤدي لجبل اللوز؛ نظرًا لما يشهده الجبل من كثافة مرورية واستمرار تساقط الثلوج على جبل اللوز في تبوك، ونوّه "مرور تبوك" بتوخي الحذر والقيادة الآمنة في المرتفعات في حال تساقط الثلوج، وتشهد مرتفعات غرب تبوك تواجدًا أمنيًّا كثيفًا من كل الجهات الأمنية، وكذلك بقية القطاعات الحكومية المشاركة في خطة الدفاع المدني، في حال الأمطار وتساقط الثلوج.

وكان جبل اللوز قد شهد -صباح اليوم السبت- تساقط الثلوج؛ مما جعل الأراضي تكتسي باللون الأبيض، وتَسابَقَ الزوار على زيارة الجبل والتمتع بمنظر الثلوج وممارسة بعض العادات أثناء نزول الثلج، مثل بناء مجسمات الرجل الثلجي وتزيين المركبات بالثلج.

ومع توقف تساقط الثلوج؛ من المتوقع أن تعاود الثلوج النزول مجددًا على "جبل اللوز" ومرتفعات الظهر وعلقان فجر غد الأحد، والتي تشهد انخفاض درجات الحرارة إلى صفر درجة مئوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استمرار تَساقط الثلوج على جبال اللوز بتبوك وإغلاق الطريق المؤدي للجبل مؤقتًا
سبق

تصوير: بشير الموسى: أغلقت الجهات الأمنية، الطريقَ المؤدي لجبل اللوز؛ نظرًا لما يشهده الجبل من كثافة مرورية واستمرار تساقط الثلوج على جبل اللوز في تبوك، ونوّه "مرور تبوك" بتوخي الحذر والقيادة الآمنة في المرتفعات في حال تساقط الثلوج، وتشهد مرتفعات غرب تبوك تواجدًا أمنيًّا كثيفًا من كل الجهات الأمنية، وكذلك بقية القطاعات الحكومية المشاركة في خطة الدفاع المدني، في حال الأمطار وتساقط الثلوج.

وكان جبل اللوز قد شهد -صباح اليوم السبت- تساقط الثلوج؛ مما جعل الأراضي تكتسي باللون الأبيض، وتَسابَقَ الزوار على زيارة الجبل والتمتع بمنظر الثلوج وممارسة بعض العادات أثناء نزول الثلج، مثل بناء مجسمات الرجل الثلجي وتزيين المركبات بالثلج.

ومع توقف تساقط الثلوج؛ من المتوقع أن تعاود الثلوج النزول مجددًا على "جبل اللوز" ومرتفعات الظهر وعلقان فجر غد الأحد، والتي تشهد انخفاض درجات الحرارة إلى صفر درجة مئوية.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
06:23 PM

استمرار تَساقط الثلوج على جبال اللوز بتبوك وإغلاق الطريق المؤدي للجبل مؤقتًا

"مرور تبوك" يدعو لتوخي الحذر والقيادة الآمنة في المرتفعات

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نواف الغضوري - تبوك
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5,283

تصوير: بشير الموسى: أغلقت الجهات الأمنية، الطريقَ المؤدي لجبل اللوز؛ نظرًا لما يشهده الجبل من كثافة مرورية واستمرار تساقط الثلوج على جبل اللوز في تبوك، ونوّه "مرور تبوك" بتوخي الحذر والقيادة الآمنة في المرتفعات في حال تساقط الثلوج، وتشهد مرتفعات غرب تبوك تواجدًا أمنيًّا كثيفًا من كل الجهات الأمنية، وكذلك بقية القطاعات الحكومية المشاركة في خطة الدفاع المدني، في حال الأمطار وتساقط الثلوج.

وكان جبل اللوز قد شهد -صباح اليوم السبت- تساقط الثلوج؛ مما جعل الأراضي تكتسي باللون الأبيض، وتَسابَقَ الزوار على زيارة الجبل والتمتع بمنظر الثلوج وممارسة بعض العادات أثناء نزول الثلج، مثل بناء مجسمات الرجل الثلجي وتزيين المركبات بالثلج.

ومع توقف تساقط الثلوج؛ من المتوقع أن تعاود الثلوج النزول مجددًا على "جبل اللوز" ومرتفعات الظهر وعلقان فجر غد الأحد، والتي تشهد انخفاض درجات الحرارة إلى صفر درجة مئوية.

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