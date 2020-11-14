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الفيصلي يواجه التعاون "وديًا".. الاثنين المقبل

تحضيرًا لمنافسات الدوري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضيفًا على نظيره التعاون، الاثنين المقبل على ملعب نادي التعاون في بريدة "وديًا " ضمن إطار تحضيرات الفريقين لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال فترة التوقف الدولي لأيام «فيفا».

ميدانيًا، أجرى الفريق تدريباته الاعتيادية تحت قيادة البرازيلي شاموسكا، الذي قسم اللاعبين لمجموعتين خضعت المجموعة الأولى لاختبار لياقي فيما أدت الثانية تمارين بدنية باستخدام الكرة، وتمارين تكتيكية في مساحات صغيرة، قبل أن يختتم شاموسكا المران بمناورة على منتصف مساحة الملعب.

الفيصلي التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصلي يواجه التعاون "وديًا".. الاثنين المقبل
سبق

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضيفًا على نظيره التعاون، الاثنين المقبل على ملعب نادي التعاون في بريدة "وديًا " ضمن إطار تحضيرات الفريقين لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال فترة التوقف الدولي لأيام «فيفا».

ميدانيًا، أجرى الفريق تدريباته الاعتيادية تحت قيادة البرازيلي شاموسكا، الذي قسم اللاعبين لمجموعتين خضعت المجموعة الأولى لاختبار لياقي فيما أدت الثانية تمارين بدنية باستخدام الكرة، وتمارين تكتيكية في مساحات صغيرة، قبل أن يختتم شاموسكا المران بمناورة على منتصف مساحة الملعب.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
09:21 PM

الفيصلي يواجه التعاون "وديًا".. الاثنين المقبل

تحضيرًا لمنافسات الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضيفًا على نظيره التعاون، الاثنين المقبل على ملعب نادي التعاون في بريدة "وديًا " ضمن إطار تحضيرات الفريقين لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال فترة التوقف الدولي لأيام «فيفا».

ميدانيًا، أجرى الفريق تدريباته الاعتيادية تحت قيادة البرازيلي شاموسكا، الذي قسم اللاعبين لمجموعتين خضعت المجموعة الأولى لاختبار لياقي فيما أدت الثانية تمارين بدنية باستخدام الكرة، وتمارين تكتيكية في مساحات صغيرة، قبل أن يختتم شاموسكا المران بمناورة على منتصف مساحة الملعب.

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