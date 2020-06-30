النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشرقية.. 1146 جولة رقابية على مراكز التسوق بالمنطقة

للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات

نفذت أمانة الشرقية أمس (1146) جولة رقابية، و(4) جولات مشتركة مع الجهات المعنية، على المنشآت الغذائية ومراكز التسوق والمنشآت التجارية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للحد من انتشار العدوى وحماية المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تسجيل (137) مخالفة للأنشطة التي لم تتقيد بالتدابير الصحية الوقائية، و(27) مخالفة تكدّس بالأسواق المركزية، فيما عُقم وطُهر (634) موقعاً، بمشاركة (9520) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشرقية.. 1146 جولة رقابية على مراكز التسوق بالمنطقة
سبق

نفذت أمانة الشرقية أمس (1146) جولة رقابية، و(4) جولات مشتركة مع الجهات المعنية، على المنشآت الغذائية ومراكز التسوق والمنشآت التجارية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للحد من انتشار العدوى وحماية المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تسجيل (137) مخالفة للأنشطة التي لم تتقيد بالتدابير الصحية الوقائية، و(27) مخالفة تكدّس بالأسواق المركزية، فيما عُقم وطُهر (634) موقعاً، بمشاركة (9520) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
08:07 PM

الشرقية.. 1146 جولة رقابية على مراكز التسوق بالمنطقة

للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
44

نفذت أمانة الشرقية أمس (1146) جولة رقابية، و(4) جولات مشتركة مع الجهات المعنية، على المنشآت الغذائية ومراكز التسوق والمنشآت التجارية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للحد من انتشار العدوى وحماية المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تسجيل (137) مخالفة للأنشطة التي لم تتقيد بالتدابير الصحية الوقائية، و(27) مخالفة تكدّس بالأسواق المركزية، فيما عُقم وطُهر (634) موقعاً، بمشاركة (9520) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,505
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,573
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,392
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,691

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة