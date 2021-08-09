ما بين "دلتا" و"لامبدا".. كورونا يواصل التحور و"المزيد في الطريق"

الفيروس لا يزال قادرًا على استنساخ نفسه حتى بين المحصنين باللقاح

أفرز الانتشار المستمر لفيروس سارس-كوف-2 سلسلة من أسماء السلالات بأحرف الهجاء اليونانية من خلال نظام تسمية تستخدمه منظمة الصحة العالمية في تتبع التحورات الجديدة المقلقة للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، زودت بعض هذه التحورات الفيروس بوسائل أفضل لنقل العدوى للبشر أو لمراوغة الحماية التي توفرها اللقاحات، فيما لا يزال العلماء يركزون على دلتا السلالة المهيمنة الآن، والتي تسري كالنار في الهشيم في مختلف أنحاء العالم لكنهم يتابعون سلالات أخرى لمعرفة ما قد يحتل مكانها في يوم من الأيام.

ولا تزال سلالة دلتا التي رصدها العلماء للمرة الأولى في الهند أكثر السلالات مدعاة للقلق. فهي تصيب أعدادًا كبيرة من غير المحصنين باللقاحات في دول عديدة وقد أثبتت قدرتها على نقل العدوى لأعداد من المحصنين أكبر من سابقاتها من السلالات.

وتصنف منظمة الصحة العالمية دلتا بأنها سلالة موضع قلق أي أنها أثبتت قدرتها على الانتشار على نحو متصاعد والتسبب في عدد أكبر من الحالات المرضية الحادة أو على تقليص فوائد اللقاحات ووسائل العلاج.

ويقول شين كروتي، خبير الفيروسات في معهد لا جولا للمناعة في سان دييغو، إن "القوة الخارقة" في سلالة دلتا تكمن في قدرتها على الانتشار.

ووجد باحثون صينيون أن عدد الفيروسات في أنوف المصابين بسلالة دلتا يزيد 1260 مرة بالمقارنة مع النسخة الأصلية من فيروس كورونا. ويشير بعض الباحثين الأمريكيين إلى أن "الحمل الفيروسي" عند الأفراد المحصنين باللقاح الذين أصيبوا بعدوى دلتا يتساوى مع الحمل الفيروسي لدى غير المحصنين غير أن الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث.

وعلى الرغم من أن فيروس كورونا الأصلي يحتاج ما يصل إلى 7 أيام لكي يتسبب في ظهور أعراض على المصاب، ففي سلالة دلتا يمكن أن تظهر الأعراض قبل ذلك بيومين أو ثلاثة بما يتيح لجهاز المناعة فترة أقصر للاستجابة وإقامة الدفاعات.

ويبدو أن سلالة دلتا تتحور أيضًا إذ ظهرت تقارير عن ظهور سلالة "دلتا بلس" التي يمكنها مراوغة الحماية المناعية.

وفي يونيو الماضي صنفت الهند سلالة دلتا بلس على أنها سلالة موضع قلق غير أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية لم يفعلا ذلك حتى الآن.

ويقول موقع أوتبريك دوت إنفو، وهو قاعدة بيانات مفتوحة لمرض كوفيد-19، إنه تم رصد دلتا بلس في 32 دولة على الأقل. ويقول الخبراء إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت خطورة هذه السلالة أكبر.

واجتذبت سلالة لامبدا الاهتمام كمصدر جديد محتمل للخطر. غير أن هذه النسخة من فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في بيرو في ديسمبر الماضي بدأت تنحسر فيما يبدو وفق ما قاله عدد من خبراء الأمراض المعدية لـ"رويترز".

وتصنف منظمة الصحة العالمية لامبدا على أنها سلالة موضع اهتمام أي أنها تحمل تحورات تمكّنها فيما يبدو من إحداث تغير في القدرة على الانتشار أو التسبب في حالات مرضية أشد حدة. لكنها لا تزال قيد البحث. وتظهر الدراسات المختبرية أن لها تحورات تقاوم الأجسام المضادة التي تحفزها اللقاحات.

وقال الدكتور إيريك توبول، أستاذ الطب الجزيئي ومدير معهد سكريبس للأبحاث في لا جولا بولاية كاليفورنيا، إن النسبة المئوية لإصابات لامبدا الجديدة، التي تم رصدها في قاعدة بيانات (جي.آي.إس.ايه.آي.دي) التي تتابع سلالات الفيروس، في تراجع وذلك في مؤشر على أن السلالة تتقهقر.

وفي مؤتمر عبر الهاتف، عقد أخيرًا مع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، قال خبراء الأمراض إن لامبدا لا يسبب فيما يبدو زيادة في القدرة على الانتشار، وقال الدكتور وليام شافنر، خبير الأمراض المعدية بالمركز الطبي بجامعة فاندربيلت الذي شارك في المؤتمر، إن اللقاحات تستطيع فيما يبدو دحره.

ولم يخصص حتى الآن اسم من حروف الهجاء اليونانية للسلالة بي.1.621 التي ظهرت لأول مرة في كولومبيا في يناير حيث تسببت في انتشار المرض على نطاق كبير.

وصنف المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها هذه السلالة على أنها موضع اهتمام في حين تصفها هيئة الصحة العامة في إنجلترا بأنها سلالة قيد التحقيق.

وتحمل هذه السلالة عددًا من التحورات الرئيسة منها إي484 كي وإن 501 واي ودي614 جي والتي تم ربطها بزيادة القدرة على الانتشار وتقليل الحماية المناعية.

وحتى الآن ظهرت 37 حالة مؤكدة ومحتملة بهذه السلالة في بريطانيا، وفقًا لتقرير حكومي صدر أخيرًا، كما تم اكتشاف هذه السلالة في عددٍ من المرضى بولاية فلوريدا.

وحذر الدكتور أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض في الفترة الأخيرة من أن الولايات المتحدة قد تواجه مشاكل ما لم يتم تطعيم عدد أكبر من الأمريكيين لأن وجود عدد كبير من غير المحصنين يتيح للفيروس فرصة أكبر في الانتشار والتحور إلى سلالات جديدة.

ويقول المنادون بضرورة قيام الدول الغنية بتوزيع قدر أكبر من اللقاحات على مستوى العالم إن الأمر نفسه قد يحدث مع ظهور سلالات جديدة دون رادع بين سكان الدول الفقيرة التي لم يتلق اللقاح فيها سوى أعداد قليلة من الناس.

وعلى الرغم من ذلك، قال الدكتور غريغوري بولاند، خبير اللقاحات في مستشفى مايو كلينيك، إن إحدى المشاكل الرئيسة هي أن اللقاحات الحالية تمنع ظهور حالات مرضية حادة لكنها لا تمنع العدوى.

ويرجع ذلك إلى أن الفيروس لا يزال قادرًا على استنساخ نفسه في الأنف حتى بين المحصنين باللقاح الذين يمكنهم حينئذ نقل المرض لآخرين.

وأضاف بولاند أن التغلب على فيروس سارس-كوف-2 سيحتاج على الأرجح إلى جيل جديد من اللقاحات التي يمكنها أيضًا منع الانتشار.

وحتى ذلك الحين سيظل العالم عرضة لظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا وفقا لآراء بولاند وخبراء آخرين.

