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هجوم إلكتروني شرس يستهدف أكبر شركات الوقود في أمريكا يتسبب في شلل بواشنطن و17 ولاية

مخاوف من ارتفاع أسعار البنزين قبل وصول الطلب لذروته بالصيف

هجوم إلكتروني شرس يستهدف البنية التحتية لواحدة من أكبر شركات الوقود في أمريكا يتسبب في شلل في واشنطن و17 ولاية.
أغلقت شركة كولونيال بايبلاين وهي أكبر شركة لإدارة أنابيب نقل الوقود في الولايات المتحدة شبكتها بالكامل بعد هجوم إلكتروني لبرنامج فيروسي يهدف إلى دفع فدى.
وأثار الإغلاق مخاوف من ارتفاع أسعار البنزين قبل وصول الطلب لذروته خلال موسم الصيف في حالة استمراره وسلط الضوء على مدى هشاشة البنية التحتية للطاقة الأمريكية أمام المتسللين.
وعلى الرغم من أن تحقيق الحكومة الأمريكية ما يزال في مراحله الأولى قال مسؤول سابق ومصدران في الصناعة إن المتسللين مجموعة من المجرمين الإلكترونيين على درجة عالية من الاحتراف، وتدور الشكوك حول مجموعة باسم "دارك سايد" قد تكون مسؤولة عن هذا الاختراق.
وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بسبب الهجوم الإلكتروني حيث وصل سعر خام برنت 68.85 دولار للبرميل بزيادة 0.8%.


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هجوم إلكتروني شرس يستهدف أكبر شركات الوقود في أمريكا يتسبب في شلل بواشنطن و17 ولاية
سبق

هجوم إلكتروني شرس يستهدف البنية التحتية لواحدة من أكبر شركات الوقود في أمريكا يتسبب في شلل في واشنطن و17 ولاية.
أغلقت شركة كولونيال بايبلاين وهي أكبر شركة لإدارة أنابيب نقل الوقود في الولايات المتحدة شبكتها بالكامل بعد هجوم إلكتروني لبرنامج فيروسي يهدف إلى دفع فدى.
وأثار الإغلاق مخاوف من ارتفاع أسعار البنزين قبل وصول الطلب لذروته خلال موسم الصيف في حالة استمراره وسلط الضوء على مدى هشاشة البنية التحتية للطاقة الأمريكية أمام المتسللين.
وعلى الرغم من أن تحقيق الحكومة الأمريكية ما يزال في مراحله الأولى قال مسؤول سابق ومصدران في الصناعة إن المتسللين مجموعة من المجرمين الإلكترونيين على درجة عالية من الاحتراف، وتدور الشكوك حول مجموعة باسم "دارك سايد" قد تكون مسؤولة عن هذا الاختراق.
وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بسبب الهجوم الإلكتروني حيث وصل سعر خام برنت 68.85 دولار للبرميل بزيادة 0.8%.


10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
03:49 PM

هجوم إلكتروني شرس يستهدف أكبر شركات الوقود في أمريكا يتسبب في شلل بواشنطن و17 ولاية

مخاوف من ارتفاع أسعار البنزين قبل وصول الطلب لذروته بالصيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هجوم إلكتروني شرس يستهدف البنية التحتية لواحدة من أكبر شركات الوقود في أمريكا يتسبب في شلل في واشنطن و17 ولاية.
أغلقت شركة كولونيال بايبلاين وهي أكبر شركة لإدارة أنابيب نقل الوقود في الولايات المتحدة شبكتها بالكامل بعد هجوم إلكتروني لبرنامج فيروسي يهدف إلى دفع فدى.
وأثار الإغلاق مخاوف من ارتفاع أسعار البنزين قبل وصول الطلب لذروته خلال موسم الصيف في حالة استمراره وسلط الضوء على مدى هشاشة البنية التحتية للطاقة الأمريكية أمام المتسللين.
وعلى الرغم من أن تحقيق الحكومة الأمريكية ما يزال في مراحله الأولى قال مسؤول سابق ومصدران في الصناعة إن المتسللين مجموعة من المجرمين الإلكترونيين على درجة عالية من الاحتراف، وتدور الشكوك حول مجموعة باسم "دارك سايد" قد تكون مسؤولة عن هذا الاختراق.
وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بسبب الهجوم الإلكتروني حيث وصل سعر خام برنت 68.85 دولار للبرميل بزيادة 0.8%.


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