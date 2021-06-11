النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1175 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1262 خلال الـ24 ساعة الماضية

"هيئة الاتصالات" تطلب المرئيات حول ترددات الشبكات اللاسلكية المحلية "WLAN"

الوثيقة المطروحة تتضمن شروط وتنظيمات الاستخدام وتحديد النطاقات الإضافية

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، العموم، إلى تقديم مرئياتهم بشأن "وثيقة تنظيم وتوزيع الترددات للشبكات اللاسلكية المحلية (WLAN)".

وذكرت الهيئة أن الوثيقة تتضمن شروط وتنظيمات استخدام الشبكات اللاسلكية المحلية في المملكة، وتحديد نطاقات ترددية إضافية في النطاقين (6، 60) جيجاهرتز.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الوثيقة إلى مواكبة التطورات في التقنيات اللاسلكية المتنوعة ونشرها في المملكة، ودعم عديد من التطبيقات الذكية التي تشمل إنترنت الأشياء والمنازل الذكية وتطبيقات الواقع المعزز (VR/AR)، وتمكين الجيل الحديث من تقنيات الواي فاي (WiFi-6e) وتقنيات (WiGig) الذي بدوره سيحسّن من تجربة المستخدمين لخدمات الانترنت.

ودعت الهيئة، العموم، بما في ذلك مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة، إلى الإفادة بمرئياتهم التفصيلية عبر البريد الإلكتروني Spectrum.Strategy@citc.gov.sa وسيتم استقبال المرئيات حتى تاريخ 2021/07/08.

وللاطلاع على الوثيقة مراجعة الرابط: https://www.citc.gov.sa/ar/new/publicConsultation/Pages/144207.aspx.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هيئة الاتصالات" تطلب المرئيات حول ترددات الشبكات اللاسلكية المحلية "WLAN"
سبق

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، العموم، إلى تقديم مرئياتهم بشأن "وثيقة تنظيم وتوزيع الترددات للشبكات اللاسلكية المحلية (WLAN)".

وذكرت الهيئة أن الوثيقة تتضمن شروط وتنظيمات استخدام الشبكات اللاسلكية المحلية في المملكة، وتحديد نطاقات ترددية إضافية في النطاقين (6، 60) جيجاهرتز.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الوثيقة إلى مواكبة التطورات في التقنيات اللاسلكية المتنوعة ونشرها في المملكة، ودعم عديد من التطبيقات الذكية التي تشمل إنترنت الأشياء والمنازل الذكية وتطبيقات الواقع المعزز (VR/AR)، وتمكين الجيل الحديث من تقنيات الواي فاي (WiFi-6e) وتقنيات (WiGig) الذي بدوره سيحسّن من تجربة المستخدمين لخدمات الانترنت.

ودعت الهيئة، العموم، بما في ذلك مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة، إلى الإفادة بمرئياتهم التفصيلية عبر البريد الإلكتروني Spectrum.Strategy@citc.gov.sa وسيتم استقبال المرئيات حتى تاريخ 2021/07/08.

وللاطلاع على الوثيقة مراجعة الرابط: https://www.citc.gov.sa/ar/new/publicConsultation/Pages/144207.aspx.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
03:10 PM

"هيئة الاتصالات" تطلب المرئيات حول ترددات الشبكات اللاسلكية المحلية "WLAN"

الوثيقة المطروحة تتضمن شروط وتنظيمات الاستخدام وتحديد النطاقات الإضافية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
282

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، العموم، إلى تقديم مرئياتهم بشأن "وثيقة تنظيم وتوزيع الترددات للشبكات اللاسلكية المحلية (WLAN)".

وذكرت الهيئة أن الوثيقة تتضمن شروط وتنظيمات استخدام الشبكات اللاسلكية المحلية في المملكة، وتحديد نطاقات ترددية إضافية في النطاقين (6، 60) جيجاهرتز.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الوثيقة إلى مواكبة التطورات في التقنيات اللاسلكية المتنوعة ونشرها في المملكة، ودعم عديد من التطبيقات الذكية التي تشمل إنترنت الأشياء والمنازل الذكية وتطبيقات الواقع المعزز (VR/AR)، وتمكين الجيل الحديث من تقنيات الواي فاي (WiFi-6e) وتقنيات (WiGig) الذي بدوره سيحسّن من تجربة المستخدمين لخدمات الانترنت.

ودعت الهيئة، العموم، بما في ذلك مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة، إلى الإفادة بمرئياتهم التفصيلية عبر البريد الإلكتروني Spectrum.Strategy@citc.gov.sa وسيتم استقبال المرئيات حتى تاريخ 2021/07/08.

وللاطلاع على الوثيقة مراجعة الرابط: https://www.citc.gov.sa/ar/new/publicConsultation/Pages/144207.aspx.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,487
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,022
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,075
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,692

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة