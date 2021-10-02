النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"طالبان" تنشر 500 "انتحاري" على حدود أفغانستان

استعانت بهم في السيطرة على ولاية بنجشير

كشف نائب حاكم ولاية بدخشان نصار أحمد أحمدي، اليوم (السبت)، أن حركة طالبان ستنشر كتيبة انتحارية مكونة من 500 مهاجم، على حدود أفغانستان، خاصة في ولاية بدخشان المجاورة مع الصين وطاجيكستان.

وبين "أحمدي" أن الكتيبة تحمل اسم "جيش منصور"، وهي نفس المجموعة، التي نفذت في الماضي هجمات انتحارية في مناطق سيطرة قوات الأمن التابعة للحكومة الأفغانية السابقة في ظل الوجود الأمريكي.

وأضاف أن "طالبان" كونت الكتيبة قبل أسبوع واحد من سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابل في أغسطس الماضي، وأنها ساعدت في السيطرة على ولاية بنجشير.

وقال "أحمدي": "لو ما كانت هناك هذه الكتيبة لكانت هزيمة أمريكا أمرًا مستحيلاً، فهؤلاء الرجال الشجعان كانوا يرتدون سترات مفجرة ويفجرون القواعد الأمريكية في أفغانستان، وهؤلاء أناس بلا خوف حرفياً".

وأشار إلى أن الكتيبة مجهزة بجميع المعدات والمركبات ولديها امتيازات أكثر من مقاتلي "طالبان" الآخرين، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

الرئيسية/ محطات

اعلان
"طالبان" تنشر 500 "انتحاري" على حدود أفغانستان
سبق

كشف نائب حاكم ولاية بدخشان نصار أحمد أحمدي، اليوم (السبت)، أن حركة طالبان ستنشر كتيبة انتحارية مكونة من 500 مهاجم، على حدود أفغانستان، خاصة في ولاية بدخشان المجاورة مع الصين وطاجيكستان.

وبين "أحمدي" أن الكتيبة تحمل اسم "جيش منصور"، وهي نفس المجموعة، التي نفذت في الماضي هجمات انتحارية في مناطق سيطرة قوات الأمن التابعة للحكومة الأفغانية السابقة في ظل الوجود الأمريكي.

وأضاف أن "طالبان" كونت الكتيبة قبل أسبوع واحد من سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابل في أغسطس الماضي، وأنها ساعدت في السيطرة على ولاية بنجشير.

وقال "أحمدي": "لو ما كانت هناك هذه الكتيبة لكانت هزيمة أمريكا أمرًا مستحيلاً، فهؤلاء الرجال الشجعان كانوا يرتدون سترات مفجرة ويفجرون القواعد الأمريكية في أفغانستان، وهؤلاء أناس بلا خوف حرفياً".

وأشار إلى أن الكتيبة مجهزة بجميع المعدات والمركبات ولديها امتيازات أكثر من مقاتلي "طالبان" الآخرين، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
09:31 PM

"طالبان" تنشر 500 "انتحاري" على حدود أفغانستان

استعانت بهم في السيطرة على ولاية بنجشير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,562

كشف نائب حاكم ولاية بدخشان نصار أحمد أحمدي، اليوم (السبت)، أن حركة طالبان ستنشر كتيبة انتحارية مكونة من 500 مهاجم، على حدود أفغانستان، خاصة في ولاية بدخشان المجاورة مع الصين وطاجيكستان.

وبين "أحمدي" أن الكتيبة تحمل اسم "جيش منصور"، وهي نفس المجموعة، التي نفذت في الماضي هجمات انتحارية في مناطق سيطرة قوات الأمن التابعة للحكومة الأفغانية السابقة في ظل الوجود الأمريكي.

وأضاف أن "طالبان" كونت الكتيبة قبل أسبوع واحد من سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابل في أغسطس الماضي، وأنها ساعدت في السيطرة على ولاية بنجشير.

وقال "أحمدي": "لو ما كانت هناك هذه الكتيبة لكانت هزيمة أمريكا أمرًا مستحيلاً، فهؤلاء الرجال الشجعان كانوا يرتدون سترات مفجرة ويفجرون القواعد الأمريكية في أفغانستان، وهؤلاء أناس بلا خوف حرفياً".

وأشار إلى أن الكتيبة مجهزة بجميع المعدات والمركبات ولديها امتيازات أكثر من مقاتلي "طالبان" الآخرين، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,158
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,789
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,408

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة