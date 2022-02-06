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تواصل أعمال معالجة التشوّه البصري ببلدية تربة حائل وقراها التابعة

ضِمن مبادرة وحملة "معالجة مظاهر التشوّه البصري"

يواصل فريق الإشراف على أعمال معالجة التشوه البصري ببلدية تربة حائل والقرى التابعة جهوده.

يأتي ذلك، ذلك ضِمن مبادرة وحملة "معالجة مظاهر التشوّه البصري"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

شملت أعمال الفريق، معالجة 28 موقعاً موزعة على الأحياء؛ حيث تم إصلاح سبعة فوانيس إنارة، ودهان 13 حاوية نظافة، ومعالجة حفر شوارع بكمية 77.5م2، دهان بردورات 1350 مترًا طوليًّا).

وشدَّد رئيس بلدية تربة حائل سعد بن عبدالرحمن الشبرمي، على أهمية تكثيف الرّقابة الميدانية؛ لرصد مظاهر التشوه بصورةٍ مستمرة ومعالجتها أولاً بأول، والحد من التخلص غير النظامي من النفايات ومخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء.

وقال إن المبادرة ستسهم -بمشيئة الله- في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع أحياء مركز تربة حائل.

وحثّ المواطنين والمقيمين على التعاون مع البلدية لتحقيق أهداف المبادرة ورصد التشوهات البصرية، عبر حملة (صور.. وأرسل) التي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري، عبر تطبيق "بلدي" للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن البلدية قامت مؤخراً بإنشاء وتفعيل إدارة الطوارئ على مدار الساعة لاستقبال البلاغات وسرعة معالجتها؛ تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى تفعيل برنامج "جودة الحياة" ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

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تواصل أعمال معالجة التشوّه البصري ببلدية تربة حائل وقراها التابعة
سبق

يواصل فريق الإشراف على أعمال معالجة التشوه البصري ببلدية تربة حائل والقرى التابعة جهوده.

يأتي ذلك، ذلك ضِمن مبادرة وحملة "معالجة مظاهر التشوّه البصري"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

شملت أعمال الفريق، معالجة 28 موقعاً موزعة على الأحياء؛ حيث تم إصلاح سبعة فوانيس إنارة، ودهان 13 حاوية نظافة، ومعالجة حفر شوارع بكمية 77.5م2، دهان بردورات 1350 مترًا طوليًّا).

وشدَّد رئيس بلدية تربة حائل سعد بن عبدالرحمن الشبرمي، على أهمية تكثيف الرّقابة الميدانية؛ لرصد مظاهر التشوه بصورةٍ مستمرة ومعالجتها أولاً بأول، والحد من التخلص غير النظامي من النفايات ومخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء.

وقال إن المبادرة ستسهم -بمشيئة الله- في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع أحياء مركز تربة حائل.

وحثّ المواطنين والمقيمين على التعاون مع البلدية لتحقيق أهداف المبادرة ورصد التشوهات البصرية، عبر حملة (صور.. وأرسل) التي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري، عبر تطبيق "بلدي" للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن البلدية قامت مؤخراً بإنشاء وتفعيل إدارة الطوارئ على مدار الساعة لاستقبال البلاغات وسرعة معالجتها؛ تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى تفعيل برنامج "جودة الحياة" ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
07:36 PM

تواصل أعمال معالجة التشوّه البصري ببلدية تربة حائل وقراها التابعة

ضِمن مبادرة وحملة "معالجة مظاهر التشوّه البصري"

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منصور الشلاقي - حائل
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يواصل فريق الإشراف على أعمال معالجة التشوه البصري ببلدية تربة حائل والقرى التابعة جهوده.

يأتي ذلك، ذلك ضِمن مبادرة وحملة "معالجة مظاهر التشوّه البصري"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

شملت أعمال الفريق، معالجة 28 موقعاً موزعة على الأحياء؛ حيث تم إصلاح سبعة فوانيس إنارة، ودهان 13 حاوية نظافة، ومعالجة حفر شوارع بكمية 77.5م2، دهان بردورات 1350 مترًا طوليًّا).

وشدَّد رئيس بلدية تربة حائل سعد بن عبدالرحمن الشبرمي، على أهمية تكثيف الرّقابة الميدانية؛ لرصد مظاهر التشوه بصورةٍ مستمرة ومعالجتها أولاً بأول، والحد من التخلص غير النظامي من النفايات ومخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء.

وقال إن المبادرة ستسهم -بمشيئة الله- في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع أحياء مركز تربة حائل.

وحثّ المواطنين والمقيمين على التعاون مع البلدية لتحقيق أهداف المبادرة ورصد التشوهات البصرية، عبر حملة (صور.. وأرسل) التي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري، عبر تطبيق "بلدي" للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن البلدية قامت مؤخراً بإنشاء وتفعيل إدارة الطوارئ على مدار الساعة لاستقبال البلاغات وسرعة معالجتها؛ تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى تفعيل برنامج "جودة الحياة" ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

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