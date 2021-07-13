"الحرس الوطني" يختتم مسابقة حفظ القرآن للمرابطين على الحدود

"عبدالله بن بندر" كرّم الفائزين من منسوبي الوزارة بالحد الجنوبي

نشرت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، صورًا من حفل ختام مسابقة وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، لحفظ القرآن الكريم للمرابطين على الحدود السعودية.

وأظهرت الصور تكريم أحد الفائزين، في أحد فروع المسابقة من منسوبي وزارة الحرس الوطني المرابطين في الحد الجنوبي.