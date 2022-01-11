مديرو المدارس ومكاتب الإشراف يباشرون مهام الاستعداد لعودة التعليم الحضوري

استكمال عمليات الصيانة والنظافة وتوفير مستلزمات تطبيق الإجراءات الاحترازية

قطع مديرو مكاتب التعليم ومكاتب الإشراف في إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، ومديرو المدارس ومساعدوهم إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني التي يتمتعون بها وفق نظام إجازات الفصول الدراسية الثلاثة، وباشروا أعمالهم فور الإعلان عن قرار العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ بدءًا من الأحد 23 يناير الجاري.

وباشرت الطواقم الإشرافية والإدارية ولجان المتابعة مهام أعمالهم في المدارس؛ للوقوف على كل تجهيزات انتظام العملية التعليمية بعد قرار العودة، واستكمال النجاحات التي تحققت لعودة المرحلتين المتوسطة والثانوية، والسعي للتكامل مع المنظومة التعليمية كفريق واحد.

وتشهد مدارس المرحلة الابتدائية ومباني رياض الأطفال من يوم أمس استكمال عمليات الصيانة والنظافة، وتوفير مستلزمات تطبيق الإجراءات الاحترازية من كمامات ومعقمات، ونماذج إرشادية وتوعوية؛ بما يحقق العودة الآمنة للطلبة.

