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بكاء ورجاء و"سبحات الرحمة تغشاني".. مشاهد إيمانية مفعمة تُوَثّقها العدسات للحجاج

من منى وصعيد عرفات ومزدلفة إلى رمي الجمرات وطواف الإفاضة.. #مشاعر المشاعر

"سبحات الرحمة تغشاني.. في خير بقاع الله".. كلمات تجسّد رحلة ضيوف الرحمن لأداء شعيرة الحج، وسط أجواء مفعمة بالسكينة والخشوع؛ حيث وثقت العدسات لحظات إيمانية متفرقة ما بين الدعاء والبكاء والرجاء من داخل المشاعر المقدسة.

وفي وقت سابق من اليوم، اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى بعد أن مَنّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة، ورمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة في المسجد الحرام، وسط أجواء إيمانية وفق اشتراطات وإجراءات وقائية واحترازية.

ويواصل ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث ابتداء بالجمرة الصغرى ثم الوسطى وأخيرًا جمرة العقبة الكبرى.

وينعم ضيوف الرحمن -خلال وجودهم في مشعر منى- بجميع الخدمات التي يحتاجها الحاج ووفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

هذا وقد نشر حساب وزارة الحج والعمرة تجسيد مشاعر ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، وقد تبنى هاشتاجان هما #مشاعر_المشاعر، و#بسلام_آمنين.

فريضة الحج مكة المكرمة

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بكاء ورجاء و"سبحات الرحمة تغشاني".. مشاهد إيمانية مفعمة تُوَثّقها العدسات للحجاج
سبق

"سبحات الرحمة تغشاني.. في خير بقاع الله".. كلمات تجسّد رحلة ضيوف الرحمن لأداء شعيرة الحج، وسط أجواء مفعمة بالسكينة والخشوع؛ حيث وثقت العدسات لحظات إيمانية متفرقة ما بين الدعاء والبكاء والرجاء من داخل المشاعر المقدسة.

وفي وقت سابق من اليوم، اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى بعد أن مَنّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة، ورمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة في المسجد الحرام، وسط أجواء إيمانية وفق اشتراطات وإجراءات وقائية واحترازية.

ويواصل ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث ابتداء بالجمرة الصغرى ثم الوسطى وأخيرًا جمرة العقبة الكبرى.

وينعم ضيوف الرحمن -خلال وجودهم في مشعر منى- بجميع الخدمات التي يحتاجها الحاج ووفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

هذا وقد نشر حساب وزارة الحج والعمرة تجسيد مشاعر ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، وقد تبنى هاشتاجان هما #مشاعر_المشاعر، و#بسلام_آمنين.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
12:59 PM

بكاء ورجاء و"سبحات الرحمة تغشاني".. مشاهد إيمانية مفعمة تُوَثّقها العدسات للحجاج

من منى وصعيد عرفات ومزدلفة إلى رمي الجمرات وطواف الإفاضة.. #مشاعر المشاعر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,163

"سبحات الرحمة تغشاني.. في خير بقاع الله".. كلمات تجسّد رحلة ضيوف الرحمن لأداء شعيرة الحج، وسط أجواء مفعمة بالسكينة والخشوع؛ حيث وثقت العدسات لحظات إيمانية متفرقة ما بين الدعاء والبكاء والرجاء من داخل المشاعر المقدسة.

وفي وقت سابق من اليوم، اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى بعد أن مَنّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة، ورمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة في المسجد الحرام، وسط أجواء إيمانية وفق اشتراطات وإجراءات وقائية واحترازية.

ويواصل ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث ابتداء بالجمرة الصغرى ثم الوسطى وأخيرًا جمرة العقبة الكبرى.

وينعم ضيوف الرحمن -خلال وجودهم في مشعر منى- بجميع الخدمات التي يحتاجها الحاج ووفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

هذا وقد نشر حساب وزارة الحج والعمرة تجسيد مشاعر ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، وقد تبنى هاشتاجان هما #مشاعر_المشاعر، و#بسلام_آمنين.

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