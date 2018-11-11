النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة تسدد 60 مليون دولار حصتها لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية

لأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.. واستمرارًا في دعم القضية

حولت المملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، مبلغ 60 مليون دولار إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لأشهر: أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2018، بواقع 20 مليون دولار شهريًا.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية "أسامة بن أحمد نقلي"، في بيان صحفي اليوم؛ أن المملكة ستستمر دومًا في دعم القضية الفلسطينية على مختلف الصعد: السياسية والاقتصادية والإنسانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تسدد 60 مليون دولار حصتها لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية
سبق

حولت المملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، مبلغ 60 مليون دولار إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لأشهر: أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2018، بواقع 20 مليون دولار شهريًا.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية "أسامة بن أحمد نقلي"، في بيان صحفي اليوم؛ أن المملكة ستستمر دومًا في دعم القضية الفلسطينية على مختلف الصعد: السياسية والاقتصادية والإنسانية.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
05:55 PM

المملكة تسدد 60 مليون دولار حصتها لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية

لأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.. واستمرارًا في دعم القضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
8
929

حولت المملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، مبلغ 60 مليون دولار إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لأشهر: أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2018، بواقع 20 مليون دولار شهريًا.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية "أسامة بن أحمد نقلي"، في بيان صحفي اليوم؛ أن المملكة ستستمر دومًا في دعم القضية الفلسطينية على مختلف الصعد: السياسية والاقتصادية والإنسانية.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,410
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,684
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,148
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,286

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة