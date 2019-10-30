غداً.. "الرياض" تشهد أول نزال نسائي في عالم المصارعة

على هامش إقامة عرض "كراون جول"

يشهد ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، مساء غد الخميس؛ أول نزال نسائي في عالم المصارعة على أرض المملكة العربية السعودية.

وكشفت اللجنة المنظمة لفعالية عرض "كراون جول"، عن مواجهة نسائية نسائية في عالم المصارعة بين المصارعة نتاليا التي ستواجه المصارعة لايسي إيفانز.

وتقام فعالية عرض "كراون جول" بتنظيم من الهيئة العامة للترفية وبمناسبة إقامة موسم الرياض.

وشهد المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم، عددًا من التحديات بين المصارعين؛ حيث سيشارك نجوم WWE في عرض كراون جول، الذي يضم رومان رينز، وبطل الملاكمة للوزن الثقيل غير المهزوم تايسون فيوري، وبطل WWE بروك ليزنر، وبطل العالم سيث رولينز، وغيرهم الكثير.