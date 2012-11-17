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"التحالف": تدمير منظومة دفاع جوي و22 آلية في 29 عملية استهداف في مأرب والبيضاء

أدّت العملية إلى مقتل 90 عنصرًا حوثيًا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت قيادة التحالف تدمير منظومة دفاع جوي و22 آلية في 29 عملية استهداف في مأرب والبيضاء ومقتل 90 عنصرًا حوثيًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف: نفّذنا 6 عمليات استهداف بالساحل الغربي؛ لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

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"التحالف": تدمير منظومة دفاع جوي و22 آلية في 29 عملية استهداف في مأرب والبيضاء
سبق

أعلنت قيادة التحالف تدمير منظومة دفاع جوي و22 آلية في 29 عملية استهداف في مأرب والبيضاء ومقتل 90 عنصرًا حوثيًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف: نفّذنا 6 عمليات استهداف بالساحل الغربي؛ لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
03:22 PM

"التحالف": تدمير منظومة دفاع جوي و22 آلية في 29 عملية استهداف في مأرب والبيضاء

أدّت العملية إلى مقتل 90 عنصرًا حوثيًا خلال الـ24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت قيادة التحالف تدمير منظومة دفاع جوي و22 آلية في 29 عملية استهداف في مأرب والبيضاء ومقتل 90 عنصرًا حوثيًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف: نفّذنا 6 عمليات استهداف بالساحل الغربي؛ لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,579
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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