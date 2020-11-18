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"نقلي" يتسلّم مجموعةً من النقود الأثرية السعودية التي ضُبطت في مصر

سلّمها له وزير السياحة والآثار المصري خلال احتفال "متحف التحرير"

تسلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، من وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني، مجموعة من النقود الأثرية السعودية التي تم ضبطها في مصر، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم الليلة الماضية بمناسبة مرور 118 عاماً على تأسيس متحف التحرير المصري.

وأكد "نقلي"، في كلمة بالمناسبة التي نظّمها المتحف المصري، أن هذه الخطوة تدل على تقدير مصر للقيمة الأثرية للمقتنيات وحرصها على إعادتها لأوطانها حفاظاً على الموروث التاريخي.

ونوّه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتعاون المثمر في جميع المجالات بما فيها مجال الآثار، مشيراً إلى أن إحدى ثمار هذا التعاون هو عرض مجموعة من المقتنيات الأثرية المصرية في معرض تاريخي في المملكة سيقام في الفترة المقبلة.

سفير خادم الحرمين الشريفين جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نقلي" يتسلّم مجموعةً من النقود الأثرية السعودية التي ضُبطت في مصر
سبق

تسلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، من وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني، مجموعة من النقود الأثرية السعودية التي تم ضبطها في مصر، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم الليلة الماضية بمناسبة مرور 118 عاماً على تأسيس متحف التحرير المصري.

وأكد "نقلي"، في كلمة بالمناسبة التي نظّمها المتحف المصري، أن هذه الخطوة تدل على تقدير مصر للقيمة الأثرية للمقتنيات وحرصها على إعادتها لأوطانها حفاظاً على الموروث التاريخي.

ونوّه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتعاون المثمر في جميع المجالات بما فيها مجال الآثار، مشيراً إلى أن إحدى ثمار هذا التعاون هو عرض مجموعة من المقتنيات الأثرية المصرية في معرض تاريخي في المملكة سيقام في الفترة المقبلة.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
03:00 PM

"نقلي" يتسلّم مجموعةً من النقود الأثرية السعودية التي ضُبطت في مصر

سلّمها له وزير السياحة والآثار المصري خلال احتفال "متحف التحرير"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تسلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، من وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني، مجموعة من النقود الأثرية السعودية التي تم ضبطها في مصر، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم الليلة الماضية بمناسبة مرور 118 عاماً على تأسيس متحف التحرير المصري.

وأكد "نقلي"، في كلمة بالمناسبة التي نظّمها المتحف المصري، أن هذه الخطوة تدل على تقدير مصر للقيمة الأثرية للمقتنيات وحرصها على إعادتها لأوطانها حفاظاً على الموروث التاريخي.

ونوّه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتعاون المثمر في جميع المجالات بما فيها مجال الآثار، مشيراً إلى أن إحدى ثمار هذا التعاون هو عرض مجموعة من المقتنيات الأثرية المصرية في معرض تاريخي في المملكة سيقام في الفترة المقبلة.

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