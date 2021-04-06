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"صحة الشرقية" تواجه كورونا عبر شاشات ولوحات طرق المنطقة

بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 1.315 مليون مستفيد

واجهت "صحة الشرقية" فيروس كورونا الجديد، وتصدّت لمنع انتشاره بجهود توعوية متزامنة مع مرحلة الجائحة الحالية، حيث أطلقت مبادرات توعوية خلال أقل من أسبوع بمنتجات مختلفة عبر وسائل التواصل والمنصات الإعلامية والرسائل النصية وشاشات الطرق وشبكات تلفزيون الأسواق المركزية، بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 1.315 مليون مستفيد.

ونسقت "صحة الشرقية" مع 27 جهة حكومية و23 جهة قطاع خاص، و12 جهة إعلامية بنشر منتجات توعوية متنوعة تنصح بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، والتسجيل عبر تطبيق (صحتي) لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة، كما ركزت الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يحب من الإصابة بالفيروس.

وأوضح مدير العلاقات العامة والتواصل بصحة الشرقية، مطلق بن محمد الجلعود، أن المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية تقوم بدورها المهني لرفع الوعي الصحي لأفراد مجتمع الشرقية كافة، من مواطنين ومقيمين لحمايتهم من ضرر فيروس كورونا كوفيد-19، وتعريفهم بسبل الوقاية منه.

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"صحة الشرقية" تواجه كورونا عبر شاشات ولوحات طرق المنطقة
سبق

واجهت "صحة الشرقية" فيروس كورونا الجديد، وتصدّت لمنع انتشاره بجهود توعوية متزامنة مع مرحلة الجائحة الحالية، حيث أطلقت مبادرات توعوية خلال أقل من أسبوع بمنتجات مختلفة عبر وسائل التواصل والمنصات الإعلامية والرسائل النصية وشاشات الطرق وشبكات تلفزيون الأسواق المركزية، بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 1.315 مليون مستفيد.

ونسقت "صحة الشرقية" مع 27 جهة حكومية و23 جهة قطاع خاص، و12 جهة إعلامية بنشر منتجات توعوية متنوعة تنصح بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، والتسجيل عبر تطبيق (صحتي) لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة، كما ركزت الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يحب من الإصابة بالفيروس.

وأوضح مدير العلاقات العامة والتواصل بصحة الشرقية، مطلق بن محمد الجلعود، أن المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية تقوم بدورها المهني لرفع الوعي الصحي لأفراد مجتمع الشرقية كافة، من مواطنين ومقيمين لحمايتهم من ضرر فيروس كورونا كوفيد-19، وتعريفهم بسبل الوقاية منه.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
03:02 PM

"صحة الشرقية" تواجه كورونا عبر شاشات ولوحات طرق المنطقة

بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 1.315 مليون مستفيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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واجهت "صحة الشرقية" فيروس كورونا الجديد، وتصدّت لمنع انتشاره بجهود توعوية متزامنة مع مرحلة الجائحة الحالية، حيث أطلقت مبادرات توعوية خلال أقل من أسبوع بمنتجات مختلفة عبر وسائل التواصل والمنصات الإعلامية والرسائل النصية وشاشات الطرق وشبكات تلفزيون الأسواق المركزية، بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 1.315 مليون مستفيد.

ونسقت "صحة الشرقية" مع 27 جهة حكومية و23 جهة قطاع خاص، و12 جهة إعلامية بنشر منتجات توعوية متنوعة تنصح بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، والتسجيل عبر تطبيق (صحتي) لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة، كما ركزت الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يحب من الإصابة بالفيروس.

وأوضح مدير العلاقات العامة والتواصل بصحة الشرقية، مطلق بن محمد الجلعود، أن المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية تقوم بدورها المهني لرفع الوعي الصحي لأفراد مجتمع الشرقية كافة، من مواطنين ومقيمين لحمايتهم من ضرر فيروس كورونا كوفيد-19، وتعريفهم بسبل الوقاية منه.

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