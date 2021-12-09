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"الموارد البشرية" تطلق مبادرات لدعم منشآت القطاع الخاص وتقر عددًا من التعديلات

بعد دراسة واقع سوق العمل والمواءمة مع القطاع الخاص بالتنسيق مع الغرف التجارية

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا باعتماد جدول المخالفات الجديد لمواكبة التغيرات والتحديثات المستمرة في سوق العمل، ضمن مبادرة تطوير أدوات الامتثال التي أطلقتها الوزارة في نهاية عام 1442هـ.

وطُرحت مسودة القرار العام الماضي على منصة "استطلاع" لأخذ آراء العموم والجهات الحكومية لمدة شهر منذ تاريخ 07/ 11/ 1442هـ وذلك بعد دراسة واقع سوق العمل السعودي والمواءمة مع القطاع الخاص بالتنسيق مع الغرف التجارية.

ويهدف القرار إلى تطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في إصلاح سوق العمل لتنمية القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال وخلق بيئة عمل محفزة ومستدامة للعاملين ودعم مسيرة التوطين، كما يراعي ملاءمة الغرامات المالية المترتبة على المخالفات لحجم المنشأة وجسامة المخالفة.

وصنف القرار المنشآت إلى ثلاث فئات وفق عدد العاملين لديها؛ لتشمل فئة "أ" المنشآت التي يعمل بها 51 عاملًا فأكثر، وفئة "ب" المنشآت التي يتراوح عدد عامليها بين 11-50 عاملًا، وفئة "ج" المنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأقل.

وحدد القرار الغرامات بناء على مستوى جسامة المخالفة وأثرها على سوق العمل؛ وذلك لحفظ حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل جاذبة، كما كفل القرار حق صاحب العمل في الاعتراض على المخالفة خلال "60" يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، وذلك عبر خدمة الاعتراضات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة.

وامتدادًا لسعي الوزارة في إيجاد سوق عمل جاذب؛ أطلقت الوزارة حزمة من المبادرات لدعم منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال؛ حيث تستهدف الحزمة جميع المنشآت ورواد الأعمال، وتتمثل في: تخفيض قيمة الغرامة على المخالفات التي تم ضبطها خلال أول زيارة تم رصد مخالفات بها "أياً كان عدد المخالفات" بنسبة 80%، وتمديد فترة السماح بطلب تسوية كافة المخالفات ورفع نسبة التخفيض إلى 80% مقابل توظيف سعودي عن كل مخالفة، والاكتفاء بالإرشاد للمنشآت الناشئة ورواد الأعمال خلال السنة الأولى من بداية ممارسة أول نشاط، والاستمرار بتقديم النصح والإرشاد، وإطلاق خدمة "إدارة مواقع المنشأة" على منصة قوى، التي يتم من خلالها قياس وتحديد التزام المنشآت بالتوطين إلكترونيًا.

يأتي ذلك تزامنًا مع دخول القرار الوزاري حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأنها تراجع وتحدّث جداول المخالفات والعقوبات كلما دعت الحاجة لذلك وفق مقتضيات ومتطلبات سوق العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" تطلق مبادرات لدعم منشآت القطاع الخاص وتقر عددًا من التعديلات
سبق

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا باعتماد جدول المخالفات الجديد لمواكبة التغيرات والتحديثات المستمرة في سوق العمل، ضمن مبادرة تطوير أدوات الامتثال التي أطلقتها الوزارة في نهاية عام 1442هـ.

وطُرحت مسودة القرار العام الماضي على منصة "استطلاع" لأخذ آراء العموم والجهات الحكومية لمدة شهر منذ تاريخ 07/ 11/ 1442هـ وذلك بعد دراسة واقع سوق العمل السعودي والمواءمة مع القطاع الخاص بالتنسيق مع الغرف التجارية.

ويهدف القرار إلى تطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في إصلاح سوق العمل لتنمية القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال وخلق بيئة عمل محفزة ومستدامة للعاملين ودعم مسيرة التوطين، كما يراعي ملاءمة الغرامات المالية المترتبة على المخالفات لحجم المنشأة وجسامة المخالفة.

وصنف القرار المنشآت إلى ثلاث فئات وفق عدد العاملين لديها؛ لتشمل فئة "أ" المنشآت التي يعمل بها 51 عاملًا فأكثر، وفئة "ب" المنشآت التي يتراوح عدد عامليها بين 11-50 عاملًا، وفئة "ج" المنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأقل.

وحدد القرار الغرامات بناء على مستوى جسامة المخالفة وأثرها على سوق العمل؛ وذلك لحفظ حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل جاذبة، كما كفل القرار حق صاحب العمل في الاعتراض على المخالفة خلال "60" يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، وذلك عبر خدمة الاعتراضات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة.

وامتدادًا لسعي الوزارة في إيجاد سوق عمل جاذب؛ أطلقت الوزارة حزمة من المبادرات لدعم منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال؛ حيث تستهدف الحزمة جميع المنشآت ورواد الأعمال، وتتمثل في: تخفيض قيمة الغرامة على المخالفات التي تم ضبطها خلال أول زيارة تم رصد مخالفات بها "أياً كان عدد المخالفات" بنسبة 80%، وتمديد فترة السماح بطلب تسوية كافة المخالفات ورفع نسبة التخفيض إلى 80% مقابل توظيف سعودي عن كل مخالفة، والاكتفاء بالإرشاد للمنشآت الناشئة ورواد الأعمال خلال السنة الأولى من بداية ممارسة أول نشاط، والاستمرار بتقديم النصح والإرشاد، وإطلاق خدمة "إدارة مواقع المنشأة" على منصة قوى، التي يتم من خلالها قياس وتحديد التزام المنشآت بالتوطين إلكترونيًا.

يأتي ذلك تزامنًا مع دخول القرار الوزاري حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأنها تراجع وتحدّث جداول المخالفات والعقوبات كلما دعت الحاجة لذلك وفق مقتضيات ومتطلبات سوق العمل.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
05:04 PM

"الموارد البشرية" تطلق مبادرات لدعم منشآت القطاع الخاص وتقر عددًا من التعديلات

بعد دراسة واقع سوق العمل والمواءمة مع القطاع الخاص بالتنسيق مع الغرف التجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا باعتماد جدول المخالفات الجديد لمواكبة التغيرات والتحديثات المستمرة في سوق العمل، ضمن مبادرة تطوير أدوات الامتثال التي أطلقتها الوزارة في نهاية عام 1442هـ.

وطُرحت مسودة القرار العام الماضي على منصة "استطلاع" لأخذ آراء العموم والجهات الحكومية لمدة شهر منذ تاريخ 07/ 11/ 1442هـ وذلك بعد دراسة واقع سوق العمل السعودي والمواءمة مع القطاع الخاص بالتنسيق مع الغرف التجارية.

ويهدف القرار إلى تطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في إصلاح سوق العمل لتنمية القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال وخلق بيئة عمل محفزة ومستدامة للعاملين ودعم مسيرة التوطين، كما يراعي ملاءمة الغرامات المالية المترتبة على المخالفات لحجم المنشأة وجسامة المخالفة.

وصنف القرار المنشآت إلى ثلاث فئات وفق عدد العاملين لديها؛ لتشمل فئة "أ" المنشآت التي يعمل بها 51 عاملًا فأكثر، وفئة "ب" المنشآت التي يتراوح عدد عامليها بين 11-50 عاملًا، وفئة "ج" المنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأقل.

وحدد القرار الغرامات بناء على مستوى جسامة المخالفة وأثرها على سوق العمل؛ وذلك لحفظ حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل جاذبة، كما كفل القرار حق صاحب العمل في الاعتراض على المخالفة خلال "60" يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، وذلك عبر خدمة الاعتراضات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة.

وامتدادًا لسعي الوزارة في إيجاد سوق عمل جاذب؛ أطلقت الوزارة حزمة من المبادرات لدعم منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال؛ حيث تستهدف الحزمة جميع المنشآت ورواد الأعمال، وتتمثل في: تخفيض قيمة الغرامة على المخالفات التي تم ضبطها خلال أول زيارة تم رصد مخالفات بها "أياً كان عدد المخالفات" بنسبة 80%، وتمديد فترة السماح بطلب تسوية كافة المخالفات ورفع نسبة التخفيض إلى 80% مقابل توظيف سعودي عن كل مخالفة، والاكتفاء بالإرشاد للمنشآت الناشئة ورواد الأعمال خلال السنة الأولى من بداية ممارسة أول نشاط، والاستمرار بتقديم النصح والإرشاد، وإطلاق خدمة "إدارة مواقع المنشأة" على منصة قوى، التي يتم من خلالها قياس وتحديد التزام المنشآت بالتوطين إلكترونيًا.

يأتي ذلك تزامنًا مع دخول القرار الوزاري حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأنها تراجع وتحدّث جداول المخالفات والعقوبات كلما دعت الحاجة لذلك وفق مقتضيات ومتطلبات سوق العمل.

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