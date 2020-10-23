بلجيكا: 49 وفاة وأكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا اليوم، تسجيل 49 حالة وفاة و16746 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت السلطات الصحية البلجيكية، في بيان صحفي، إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 270132 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 10588 حالة.